La FDA exige advertencia sobre riesgo de pérdida de visión en fármacos tipo Ozempic

La Administración de Alimentos y Medicamentos requiere que los medicamentos GLP-1 incluyan en sus etiquetas advertencia de neuropatía óptica isquémica, riesgo poco frecuente pero potencialmente irreversible de visión en un ojo.

El 9 de noviembre de 2024 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) ordenó que todos los fármacos de la familia del Ozempic incluyen una nueva advertencia en su etiqueta. La directiva alerta sobre el riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, una enfermedad poco frecuente que puede provocar pérdida repentina, sin dolor y a veces irreversible de la visión de un solo ojo.

Cómo funciona la nueva advertencia en las etiquetas

Bajo la orden, las compañías farmacéuticas deben añadir la información en la sección de advertencias y precauciones del prospecto. Los productos que se verán afectados incluyen el Ozempic, Wegovy y Rybelsus con semaglutida; Mounjaro y Zepbound con tirzepatida; Saxenda y Victoza con liraglutida; y Trulicity con dulaglutida, entre otros.

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La FDA llegó a esta decisión tras analizar 126 ensayos clínicos que involucraron a 134.253 pacientes, identificando 15 casos probables de NAION: diez entre personas que tomaban estos medicamentos y cinco en el grupo de placebo. El hallazgo equivale a 6,4 casos por cada 100.000 personas tratadas con estos fármacos anualmente, frente a 3,8 en el grupo de comparación. Estos resultados contrastan con la incidencia en la población general, que oscila entre 2,3 y 10,2 por cada 100.000 adultos mayores de 50 años.

Posiciones de expertos y contraste de riesgos

El Dr. Mauricio González, internista y especialista en obesidad que gestiona la cuenta Doctor Mau, indicó que el riesgo absoluto es muy bajo. Súplido en su intervención, González explicó que factores como la diabetes, la obesidad y la hipertensión ya elevan el riesgo de NAION, y que la señal estadística no garantiza una causalidad directa con los fármacos.

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González subrayó que la FDA exige la advertencia "por precaución, no porque hayan encontrado culpable al medicamento". Este enfoque pone en equilibrio la magnitud del beneficio metabólico y cardiovascular frente al riesgo limitado de pérdida visual.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también emitió una advertencia en junio de 2025, concluyendo que la NAION es un efecto secundario muy raro, con una estimación de 1 de cada 10.000 usuarios de semaglutida. En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó una alerta reiterando la seguridad y efectividad de la semaglutida y recomendó controles oculares anuales y suspensión del tratamiento si surgiese pérdida repentina de visión.

Impacto práctico y próximos pasos para pacientes y médicos

Según la FDA, los síntomas principales son pérdida repentina y sin dolor de la visión en un ojo, a menudo al despertarse, acompañada de visión borrosa, puntos ciegos, colores distorsionados o manchas centromenor. Si un paciente experimenta cualquier cambio visual mientras utiliza un fármaco GLP‑1, debe comunicarse inmediatamente con su médico.

El Dr. González aconseja que los pacientes no suspenderán los medicamentos por temor, pues los beneficios metabólicos superan el riesgo. Sin embargo, recomienda conversar con el médico tratante para evaluar la situación clínica individual y considerar medidas de prevención, como exámenes oftalmológicos y manejo de factores de riesgo conocido como tabaquismo, hipertensión o apnea del sueño.

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El próximo paso de la FDA será supervisar la implementación de la advertencia en las etiquetas y monitorear la incidencia reportada en los pacientes que continúan el tratamiento. Mientras tanto, las farmacias y los profesionales de la salud deberán asegurarse de informar a los usuarios sobre el riesgo y los síntomas, garantizando una atención preventiva adecuada.