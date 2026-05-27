La Feria Cultura y Libros del Parque Comercial El Tesoro se realizará del 2 al 7 de junio en diferentes zonas del centro comercial. La feria girará alrededor de las tradiciones y fiestas populares de Colombia, pero no solo desde la literatura, sino a partir de otras expresiones como el cine, la gastronomía, el fútbol y la música.

En 2026, la Feria Cultura y Libros del Parque Comercial El Tesoro llegará a su sexta edición. La feria se realizará del 2 al 7 de junio en diferentes zonas del centro comercial.

Serán 35 los escritores, cineastas, músicos y periodistas que participarán en las diferentes actividades que hacen parte de los seis días de programación. La feria girará alrededor de las tradiciones y fiestas populares de Colombia, pero no solo desde la literatura, sino a partir de otras expresiones como el cine, la gastronomía, el fútbol y la música.

Los visitantes encontrarán 12 espacios de las instalaciones del Parque Comercial que serán los escenarios para las conversaciones, talleres y cursos que se realizarán en la Feria. Uno de los espacios más relevantes del evento, que es la muestra comercial, estará ubicada en la zona norte y reunirá a 40 editoriales y librerías.

Además, los visitantes encontrarán dos espacios de donación de libros usados que beneficiarán los catálogos de la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Antioquia. La Feria tendrá una programación infantil y los visitantes podrán seguir a @eltesoromedellin en Instagram o visitar el sitio web para obtener más información





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