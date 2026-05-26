La FIFA ha ampliado su Programa de Ayudas a Clubes para la Copa Mundial de 2026, lo que traerá importantes beneficios económicos para varios clubes del fútbol colombiano.

La FIFA amplía su Programa de Ayudas a Clubes para la Copa Mundial de 2026, lo que traerá importantes beneficios económicos para varios clubes del fútbol colombiano.

Los equipos beneficiados son Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, por haber cedido a jugadores convocados por la Selección Colombia. El organismo rector del fútbol mundial amplió para 2026 su Programa de Ayudas a Clubes, un mecanismo creado para recompensar a los equipos que aportan futbolistas a las selecciones participantes en la Copa del Mundo.

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se creó para compartir los beneficios de la competición con los clubes por haber cedido a sus jugadores para que participen en la Copa Mundial de la FIFA. A medida que la Copa Mundial de la FIFA continúe creciendo en escala y popularidad, el programa canalizará los beneficios de su éxito hacia el mundo del fútbol profesional.

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA recompensa a los clubes que cedan a un jugador convocado para defender la camiseta de su país en la Copa Mundial de la FIFA. El programa no solo compensa al club donde el jugador participante esté inscrito en el momento de disputar el torneo, sino también a aquellos clubes donde dichos jugadores hayan desarrollado su carrera durante los dos años de fase de clasificación previa a la competición.

La cantidad total asignada al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se divide por el número total de días que todos los jugadores participen en el torneo. Esta ecuación ofrece como resultado un importe por jugador y día, que se emplea como base para calcular los beneficios a percibir.

Esa cifra diaria se multiplica por el número de días que cada jugador compite en el torneo, desde el momento en que su club lo cede para acudir a la competición hasta el último partido de su selección. Por lo tanto, cuanto más avance una selección en el torneo, más dinero recibirán los clubes por sus jugadores.

Asimismo, todos los futbolistas de una selección tienen asignada una misma cantidad, independientemente de los minutos que juegue cada uno durante la competición. La FIFA detalló que el dinero se distribuye teniendo en cuenta los días en que cada futbolista permanece vinculado al torneo, desde el momento en que deja su club hasta la eliminación o finalización del Mundial para su selección.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta será la edición 'más ambiciosa y solidaria' del programa desde su creación





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