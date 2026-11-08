La Fiscalía ajustó cargos de terrorismo a Primera Línea por asonada

La Fiscalía General de la Nación cambió la imputación de terrorismo a asonada para 11 miembros de la Primera Línea. Conoce los detalles, las resoluciones y las consecuencias legales del 16 de junio de 2026.

Directivas de la Fiscalía General de la Nación habrían transmitido a principios de junio de 2026 una instrucción atribuida a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta orden buscaba reemplazar el cargo de terrorismo por el de asonada contra once integrantes de la agrupación Primera Línea. Estos detenidos fueron capturados en Bogotá tras ser acusados de ataques violentos contra el sistema de transporte TransMilenio y otros bienes públicos.

Instrucción para cambiar el tipo penal

Las afirmaciones sobre esta supuesta instrucción provienen de testimonios de asistentes a una reunión técnica. La mayoría de estos testigos prefirieron mantener su identidad en el anonimato y la Fiscalía no ha confirmado oficialmente estos relatos. Según informaciones de la revista Semana, el encuentro fue convocado mediante un correo electrónico bajo la etiqueta de una mesa técnica.

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En esta cita académica y administrativa participaron figuras clave del organismo de justicia. Asistieron Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial; Zenaida de Jesús López, coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema; Juan Andrés Cano, director de la Unidad de Justicia Transicional. También estuvieron presentes dos fiscales de la Seccional Bogotá encargados del caso.

Uno de los asistentes, cuyo nombre no fue revelado, declaró que el mensaje central era que la fiscal no estaba conforme con la acusación de terrorismo. Esta posición generó una resistencia inmediata dentro del equipo investigador. Las dos fiscalas asignadas al caso se negaron a modificar la imputación inicial.

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La resolución administrativa del 16 de junio de 2026

El cambio operativo se formalizó administrativamente el 16 de junio de 2026. En esa fecha Luz Adriana Camargo firmó la Resolución 0171, un documento clave que reestructuró la manipulación del caso. Esta norma creó un grupo de tareas especiales dentro de la Unidad de Justicia Restaurativa para supervisar el proceso.

La resolución permitió trasladar el expediente de los once procesados a otro despacho fiscal. Este movimiento jurídico ocurrió cuando el caso aún estaba en la etapa previa a la acusación formal. El documento oficial justifica esta decisión señalando que los hechos ocurrieron en escenarios de protesta social.

El texto legal enfatiza la necesidad de conciliar el deber constitucional de investigar los delitos. Al mismo tiempo, debe respetarse el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Este equilibrio legal fue la base técnica para el cambio de estrategia procesal.

Movimientos de personal y ofertas de justicia

Semanas después del traslado del expediente, ocurrió una rotación significativa en los equipos de trabajo. La fiscal que tenía lista la acusación fue retirada de la entidad. Asimismo, el director seccional fue trasladado a otra jurisdicción. Las fuentes anónimas relacionan estos movimientos con la negativa a conceder beneficios a los procesados.

Tras este ajuste administrativo, la Fiscalía ofreció acuerdos a los once procesados de la Primera Línea. Las penas propuestas variaban entre cinco y siete años de prisión. En algunos casos específicos se retiró el cargo de terrorismo, mientras que en otros se redujo la participación de autores a la de cómplices.

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La investigación previa había durado más de dos años y se apoyaba en evidencia sólida. Esta incluía videos, interceptaciones telefónicas y elementos recuperados por la Sijín. Los documentos describen ataques con papas bomba y machetes contra buses y daños a estaciones de TransMilenio.

Cuestionamiento de víctimas y tutela judicial

TransMilenio y la Universidad Nacional de Colombia fueron reconocidas como víctimas en el proceso. Estas instituciones cuestionaron la transparencia de la Fiscalía al notificar los acuerdos. Solo contaron con 12 horas de anticipación para conocer la presentación de los pactos.

Ambas víctimas acudieron a una tutela para pedir que se conozcan los términos de la negociación. También solicitaron las razones jurídicas que sustentaron la reducción de cargos. La Fiscalía argumenta que la conducta no alcanza el estándar exigido para el delito de terrorismo ni pretende criminalizar la protesta social.

Siete de los once procesados aceptaron los cargos negociados. La audiencia correspondiente fue reservada a petición de la defensa. La Fiscalía presentó estos acuerdos ante una jueza en la última semana de octubre, cerrando un capítulo polémico de la justicia penal en Bogotá.