La Fiscalía General de la Nación despliega dispositivo en Antioquia para garantizar la democracia

La Fiscalía General de la Nación desplegó un dispositivo institucional en Antioquia con cerca de 300 servidores para garantizar la atención de denuncias y reacción inmediata ante cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de la democracia.

La Fiscalía General de la Nación desplegó un dispositivo institucional en Antioquia con cerca de 300 servidores para garantizar la atención de denuncias y reacción inmediata ante cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de la democracia.

El plan contempla la participación de fiscales, asistentes de fiscalía y funcionarios de policía judicial distribuidos estratégicamente en todo el departamento con el objetivo de fortalecer la vigilancia judicial y asegurar una respuesta oportuna frente a posibles conductas delictivas relacionadas con los comicios. La estrategia también incluye el fortalecimiento de la capacidad de reacción en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) del Valle de Aburrá y de Rionegro, donde se dispuso personal adicional para asumir los procedimientos judiciales derivados de eventuales capturas en flagrancia por delitos electorales u otras conductas que alteren el orden público durante las votaciones.

Uno de los componentes más relevantes del operativo será la conformación de un grupo especializado de funcionarios de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que tendrá la misión de atender de forma prioritaria las denuncias, reportes y alertas relacionadas con posibles irregularidades electorales. Este equipo se encargará de analizar información sobre eventuales prácticas que comprometan la transparencia del proceso democrático y coordinar las acciones investigativas que sean necesarias.

Los ejes viales de Antioquia están habilitados para este fin de semana de elecciones presidenciales. El funcionario responsable manifestó que





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