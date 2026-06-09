La Fiscalía General de la Nación presenta avances en la investigación del magnicidio

La Fiscalía General de la Nación ha presentado avances en la investigación del magnicidio que apuntan hacia una estructura criminal con antecedentes de persecución política.

La Fiscalía General de la Nación ha presentado avances en la investigación del magnicidio que apuntan hacia una estructura criminal con antecedentes de persecución política .

Según la fiscal delegada, la Segunda Marquetalia, encabezada por alias 'Iván Márquez', forma parte de la estructura criminal que llevó a cabo el atentado. La investigación ha logrado establecer una línea de tiempo minuciosa que abarca desde enero hasta abril, gracias a pruebas técnicas de geolocalización que permitieron ubicar a los implicados en reuniones clave y en las zonas donde se preparó el atentado.

La caracterización de la víctima, el senador, fue fundamental para entender el porqué del crimen, ya que era una persona estudiada, sin investigaciones penales y con un proyecto de país que representaba credibilidad en las instituciones. La complejidad del caso ha implicado riesgos directos para quienes lideran la búsqueda de justicia, y la fiscal Jaramillo reveló que los cinco fiscales del grupo investigador han sido blanco de intimidaciones, incluyendo amenazas como 'lo vamos a quitar del camino' o 'ya sabemos quiénes son y que tienen familia'. Esto ameritó fortalecer la seguridad y cambiar la estrategia investigativa





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