Descubre cómo la flexibilidad mejora el rendimiento deportivo y previene lesiones. Guía basada en la ACM y Clínica Cleveland para estiramientos efectivos.

La flexibilidad representa una cualidad física fundamental para el rendimiento deportivo y la funcionalidad diaria, siendo esencial tanto en el alto nivel competitivo como en la práctica recreativa. Este atributo se combina con la fuerza, la resistencia, la coordinación y la velocidad para permitir cualquier esfuerzo físico.

La capacidad de un deportista de gimnasia rítmica que levanta la pierna hasta tocar la cabeza o realiza piruetas con elementos demuestra esta habilidad. En la gimnasia artística, los movimientos veloces que requieren recoger las piernas y aterrizar rápidamente evidencian la importancia de este rasgo físico.

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Definición médica y biomecánica

La Academia Americana de Medicina del Deporte define esta cualidad como el rango de movimiento disponible en una articulación o grupo de articulaciones. Este rango está determinado por la estructura ósea y la extensibilidad de los tejidos blandos del cuerpo humano.

La Clínica Cleveland en Ohio, Estados Unidos, una institución innovadora y reputada a nivel mundial, describe la flexibilidad como la capacidad de los músculos y articulaciones para moverse con libertad. Esta libertad permite ejecutar actividades diarias y gestos deportivos con eficiencia biomecánica óptima.

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Factores anatómicos clave

La flexibilidad depende de dos factores principales: la movilidad de la articulación y la elasticidad muscular. La movilidad varía según el tipo de articulación, siendo diferente el movimiento de la cadera comparado con el de la rodilla.

La elasticidad se refiere a la capacidad de los músculos y tendones para alargarse bajo tensión. Tras cesar el esfuerzo físico, estos tejidos deben recuperar su posición original, un proceso vital para la integridad del sistema musculoesquelético.

Recomendaciones de entrenamiento

La Academia Americana de Medicina del Deporte indica que se deben realizar estiramientos un mínimo de dos o tres veces por semana. Esta frecuencia permite que la flexibilidad aumente progresivamente con el paso del tiempo, mejorando la funcionalidad general.

La intensidad de estos movimientos debe ser moderada. Es necesario exigir la articulación hasta sentir tensión, pero sin excederse para evitar lesiones. Se recomiendan estiramientos estáticos, manteniendo una postura específica durante diez o treinta segundos para optimizar el resultado.