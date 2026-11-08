La fragmentación intelectual de la economía ortodoxa moderna

El análisis revela cómo la economía neoclásica ha perdido su núcleo teórico, absorbiendo ideas dispersas mientras excluye tradiciones críticas esenciales.

La afirmación de que el cuestionamiento radical a las políticas económicas alternativas parte de la premisa errónea de que existe una ortodoxia unificada ha generado un debate fundamental. Detrás de esta postura se oculta la realidad de que las ideas dominantes hoy son un conjunto caótico de métodos ad hoc sin un núcleo teórico sólido. Los economistas formados bajo el paradigma tradicional, que antes enfatizaba la racionalidad, la competencia perfecta y el equilibrio general, ahora operan en un entorno completamente distinto. Lo que ha reemplazado a la doctrina clásica es una mezcla inconsistente de parches conceptuales y justificaciones retóricas.

El vacío teórico de la ortodoxia actual

El proyecto intelectual que estructuraba la enseñanza académica ha desaparecido por completo, dejando un vacío que ha sido llenado por fragmentos de teorías ajenas. La disciplina económica moderna presenta una fractura interna evidente, reconocida abiertamente por sus propios protagonistas. Para entender esta dinámica, es necesario examinar cómo figuras clave han evitado las consecuencias lógicas de sus propias críticas al sistema establecido. La disciplina se ha convertido en un pastiche que mezcla intentos de emparchar modelos obsoletos con la cooptación de conceptos subversivos. Esta evolución ha despojado de sus raíces intelectuales originales a tradiciones que antes eran fundamentales para el análisis económico crítico.

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Críticas contenidas de Stiglitz y Krugman

José Stiglitz, considerado una autoridad en el modelo competitivo, enfrentó una contradicción profunda durante la presidencia de Bill Clinton. Su trabajo cuestionó si los mercados sufrían de fallos corregibles con mejor información o si presentaban defectos fatales. Sin embargo, Stiglitz mantuvo una ambivalencia estratégica que le permitió preservar su autoridad dentro del establishment. De manera similar, Paul Krugman, famoso por su análisis de los rendimientos crecientes, evitó las implicaciones políticas de su propia teoría. El concepto de rendimientos crecientes explica fenómenos como el ascenso de Estados Unidos a potencia mundial y el auge de China, pero también invalida la doctrina de las ventajas comparativas. Krugman se protegió cuidadosamente de aplicar estas ideas de forma coherente al comercio internacional.

La cooptación de tradiciones disidentes

El comportamiento humano estudiado por los economistas conductistas demostró que las personas reales no actúan según los postulados de racionalidad estándar. A pesar de estos hallazgos, los fundamentos de la dinámica de oferta y demanda en los libros de texto permanecieron intactos. Para mantener la fachada de coherencia, la ortodoxia ha absorbido términos como fragilidad financiera, monopsonio y destrucción creativa. En cada caso, se ignoró o relegó a la tradición original. Los economistas del sistema despojaron de su contexto a pensadores como Thorstein Veblen, John R. Commons, Hyman Minsky y Joseph Schumpeter. Todos estos críticos de la neoclásica fueron marginalizados para facilitar la asimilación superficial de sus conceptos.

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La invisibilidad del nuevo keynesianismo

La lista de figuras excluidas por Furman destaca por la ausencia del nuevo keynesianismo, corriente a la que el propio economista pertenece. Esta corriente ha reducido la obra de John Maynard Keynes a una caricatura irreconocible de su realidad original. Los verdaderos herederos intelectuales de las tradiciones descartadas son los pensadores heterodoxos. Los poskeynesianos han leído a Keynes en profundidad y la Teoría Monetaria Moderna se inspira en Minsky, Wynne Godley y Abba Lerner. La economía evolutiva sigue basándose en las obras de Veblen y Commons, mientras que otras corrientes como el marxismo, el feminismo y la ecología económica permanecen excluidas del canon principal.

La política detrás del control académico

Definir la heterodoxia solo por lo que rechaza revela su naturaleza como red de apoyo mutuo para académicos amenazados. James Broughel, de la Universidad George Mason, señala que la ortodoxia es un proyecto político igualmente poderoso. Su objetivo central actual es mantener el control sobre los recursos, los nombramientos universitarios y las políticas públicas. Esta coalición laxa se extiende a través del espectro político, incluyendo influencias de la derecha austriaca con figuras como Friedrich August von Hayek. La ortodoxia mantiene su poder no por la solidez de su teoría, sino por su capacidad de gestionar los mecanismos de producción intelectual y la difusión de conocimiento.