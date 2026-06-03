La Fundación para el Estado de Derecho y la ANDI presentan denuncia ante la OEA por supuestos riesgos para la equidad de la contienda presidencial

La Fundación para el Estado de Derecho y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentaron una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que solicitaron un pronunciamiento urgente sobre la conducta del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral presidencial de 2026.

La Fundación para el Estado de Derecho y la ANDI presentaron una denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la OEA , advirtiendo sobre supuestos riesgos para la equidad de la contienda presidencial por actuaciones del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral de 2026.

La denuncia recopila una serie de antecedentes ocurridos entre 2023 y 2026, entre las que se mencionan publicaciones realizadas por Petro en redes sociales, discursos en eventos públicos y declaraciones relacionadas con el proceso electoral. Los firmantes recordaron que organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE), la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, han emitido publicaciones realizadas por el mandatario antes y después de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, incluyendo mensajes en los que cuestionó el sistema electoral, el software utilizado para el preconteo y los resultados preliminares de la votación.

En ese sentido, citaron una publicación del 1 de junio, en la que el presidente se refirió al candidato Abelardo de la Espriella y convocó una "Alianza por la Vida". El presidente también utilizó plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, lo que podría estar relacionado con presuntas vulneraciones a las restricciones constitucionales y legales sobre participación política de los servidores públicos, así como a estándares internacionales en materia electoral.

La denuncia también menciona que el Consejo de Estado profirió una sentencia el 28 de mayo de 2026, y que la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter coincidieron en destacar la transparencia y confiabilidad general del proceso electoral colombiano. La denuncia dedica un apartado a la utilización de medios públicos y plataformas estatales durante la campaña presidencial, y solicita a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitir un pronunciamiento público antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio





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