La ganadora de MasterChef no se guardó nada en una entrevista y dejó varias 'pullas' a la modelo

La ganadora de MasterChef, Violeta Bergonzi, no se quedó callada en una reciente entrevista y le dejó varias 'pullas' a la modelo para que las escuche cuando salga del reality. Además, reveló algunos problemas que tuvo con su esposo y con una modelo participante en el programa.

La ganadora de MasterChef no se guardó nada en una reciente entrevista y le dejó varias 'pullas' a la modelo para que las escuche cuando salga del reality.

Bergonzi estuvo recientemente invitada a la casa más famosa de Colombia, bajo la modalidad de 'huésped VIP', lo que la hacía la manda más en el set y que todos los participantes hiciesen lo que ella quisiera. Revelación que Violeta realizó en el pódcast 'Realidades Ocultas', en el que manifestó: 'Hubo un pedazo que a mí me rayó mucho, cuando esta niña Mariana dijo que yo tenía una mala actitud, y yo le contesté que mi actitud era así.

Ella me dijo que mi actitud era así porque ella había tenido problemas con mi marido. Primero está metiendo cizaña, y toda Colombia sabe la fama que tienes'. Dos: Dejó una idea suelta, pero completó la historia al revelar que había tenido problemas con mi esposo por algunos inconvenientes con un canje que se realizó en uno de los hoteles que son de nuestra propiedad y había dicho que la tenían encerrada.

Ella estaba hablando de un secuestro y un montón de delitos que dañaron nuestra imagen. Nos va a tocar irnos con abogados y a lo legal'. RCN movería toda su parrilla tras final de 'La Casa de los Famosos': este sería el inesperado reemplazo, no es 'MasterChef'. Previo a su paso por este concurso de 'Nuestra Tele', Frank Luna, tuvo una destacada participación en el formato de la competencia.

Luna es consciente de que esta oportunidad se le podría volver a dar y más a sabiendas de que uno de los exparticipantes de 'La Casa', Nicolás Arrieta, hoy destaca como host en 'Buen Día, Colombia', por eso en conversación con el diario gratuito más grande del mundo manifestó algunas de sus expectativas laborales: 'Yo aún me veo como un presentador, aunque todos saben que pasé muchísima pena al principio, me enredaba mucho y sentía mucha presión y tensión. (...

) Puede ser que se me dé nuevamente la oportunidad de ser presentador o comentarista. Me alegra mucho por Nicolás; él incluso me ayudó para ir de gira con una cantante justamente cuando salí'.

'Yo bailé e hice una coreografía y me motivaron diciéndome que era un casting en vivo. A ella le gustó y me ofreció una oferta laboral para estar en sus shows. La demora era salir 'volada' de La Casa de los Famosos'





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