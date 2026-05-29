La Gobernación del Atlántico ha implementado una estrategia integral para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño en el departamento. La estrategia busca garantizar un enfoque integral que combine tecnología, inversión, capacidad humana y coordinación institucional para proteger a la población más vulnerable.

La Gobernación del Atlántico implementa estrategia integral para mitigar efectos del Fenómeno de El Niño. Se realizan monitoreos diarios de los niveles del río Magdalena, el Canal del Dique y el Embalse del Guájaro.

Se adquieren equipos y vehículos para los cuerpos de bomberos y se limpian canales y arroyos para reducir riesgos de inundaciones. La estrategia busca garantizar un enfoque integral que combine tecnología, inversión, capacidad humana y coordinación institucional para proteger a la población más vulnerable.

La Gobernación del Atlántico ha trazado acciones para anticipar medidas de prevención y respuesta ante la llegada del Fenómeno de El Niño, que podría intensificar la presión sobre el abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria en el departamento. Se han identificado áreas afectadas mediante imágenes satelitales diarias y se monitorean niveles hídricos en el río Magdalena, el Embalse del Guájaro y el Canal del Dique.

Se han adquirido 4 vehículos de intervención rápida, 4 camiones cisterna y equipos de protección personal para los cuerpos de bomberos. La distribución estratégica de los vehículos busca garantizar una respuesta más ágil y efectiva frente a emergencias, especialmente en zonas rurales vulnerables. Se han iniciado la construcción de reservorios comunitarios en Piojó y se ha gestionado un Fondo de Inversión Colectiva de $3.200 millones para limpieza y recuperación de canales y arroyos.

La secretaria de Desarrollo Económico, Marisabella Romero, manifestó que los municipios deberán consolidar sus planes de gestión del riesgo, con apoyo transversal de dependencias como las secretarías de Salud, Agua Potable, Infraestructura y Desarrollo Económico. La estrategia busca garantizar un enfoque integral que combine tecnología, inversión, capacidad humana y coordinación institucional, lo que asegura la protección de la población más vulnerable frente a los impactos del Fenómeno de El Niño





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