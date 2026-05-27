La Guardia Civil visita la sede del PSOE en el marco de una investigación por presunta interferencia judicial

Agentes de la Guardia Civil acuden a la sede del PSOE en Madrid para recopilar documentación sobre la exdirigente Leire Díez, investigada por una presunta trama para interferir en procesos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

La Guardia Civil de España ha realizado una visita a la sede del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) en la calle Ferraz de Madrid , como parte de una investigación judicial en curso.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acudieron para requerir documentación vinculada a Leire Díez, una exdirigente socialista señalada por la justicia como pieza clave de una presunta trama destinada a interferir en investigaciones que afectaban al partido y al Gobierno. Esta investigación, que permanece bajo secreto judicial, ha ido ampliándose en los últimos meses y ahora alcanza directamente a figuras relevantes del entorno socialista, incluyendo a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y uno de los dirigentes más cercanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ordenó el registro del domicilio de Cerdán en Navarra, así como de la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes Pacheco, quien es investigada por un posible delito de falsedad en documento mercantil relacionado con la emisión de facturas presuntamente irregulares. La trama, según las autoridades, involucra a varios ex altos cargos del PSOE, entre ellos Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez, y Juan Francisco Serrano, diputado y antiguo número dos de Cerdán.

Estos individuos son acusados de operar como fontaneros del partido, un término utilizado en España para referirse a operadores políticos encargados de gestionar crisis sensibles o maniobras internas. Leire Díez ya había sido vinculada previamente a presuntas operaciones para desacreditar investigaciones de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. El juez también investiga al empresario Javier Pérez Dolset, cercano a Díez; al histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías; y al abogado Ismael Oliver.

Tanto el domicilio de Pérez Dolset como el despacho de Zarrías fueron registrados. Asimismo, el abogado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes son investigados por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado. La causa permanece bajo secreto judicial y forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Entre las operaciones bajo la lupa destaca el rescate de la empresa Tubos Reunidos, que recibió 113 millones de euros. La UCO sostiene que los investigados utilizaban un canal de comunicación cifrado llamado hirukotek, que significa los tres juntos en euskera, para coordinar estrategias y conversaciones relacionadas con las operaciones investigadas. A través de ese canal se intercambiaban directrices y decisiones sobre actuaciones que ahora forman parte de la investigación judicial.

La figura de Gaspar Zarrías vuelve a emerger en este contexto como uno de los nexos entre Leire Díez y sectores históricos del socialismo español. El exdirigente andaluz ya había declarado en otra investigación abierta en Madrid sobre supuestas maniobras destinadas a sabotear actuaciones de la Guardia Civil y Anticorrupción. Las autoridades judiciales consideran probable que ambas causas terminen unificándose debido a las conexiones entre los investigados y la naturaleza de los hechos.

La causa ya había provocado detenciones en diciembre pasado y continúa expandiéndose, aumentando la presión política sobre el PSOE y el Gobierno español. Leire Díez había trabajado como directora de Relaciones Institucionales de Correos, empresa dependiente de la Sepi, durante parte del período investigado.

En los últimos autos judiciales, el juez señaló que nuevos informes de la Guardia Civil ampliaron tanto los hechos bajo sospecha como el número de personas investigadas, en una causa que sigue creciendo y amenaza con aumentar la presión política sobre el PSOE y el Gobierno español





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guardia Civil PSOE Leire Díez Interferencia Judicial Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atentado en el norte: Guardia de seguridad muerto y cinco heridos en BarranquillaUn ataque armado en el norte de Barranquilla dejó un guarda de seguridad muerto y dejó a cinco personas heridas. Dos escoltas del primer vehículo ingresaron a la empresa y abrieron la puerta al conductor, quien sería Jiménez Montes. De la camioneta que se quedó en la vía, también se bajaron dos escoltas. Jiménez Montes ingresó a la empresa y segundos después inició el ataque armado. Los sicarios aparecieron con armas de fuego y dispararon desde la esquina de la calle 84, con el objetivo de reducir a todos los escoltas y guardas de seguridad, para irrumpir en la empresa. La tropa, los comandos Gaula que se encuentran en el sector, reaccionan ante ellos, neutralizando en una reacción rápida a tres de los sujetos, en coordinación también con la Policía de vigilancia que llega al sector, donde se capturan estas tres personas, se incautan cuatro armas, un fusil, una subametralladora, dos pistolas y se ponen a disposición de la autoridad competente. La reacción fue inmediata porque estábamos a media cuadra del sector. En ese momento los comandos Gaula reaccionan, entran en confrontación con los sujetos, hiriendo a dos de ellos que se encuentran en el centro asistencial recibiendo la atención médica. Es posible que sean más de tres personas, pero pues no tenemos conocimiento exacto. Ya esas son labores de investigación que se tienen que realizar.

Read more »

Por elecciones, Registraduría suspende servicios de registro civil e identificación.La entidad hizo un llamado a los ciudadanos para reclamar su cédula de ciudadanía, recordando que este es el único documento válido para poder votar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Read more »

Encapuchados lanzaron bombas molotov a agentes de tránsito cerca de Univalle en el sur de CaliLos funcionarios adelantaban un reentrenamiento relacionado con el manejo de dispositivos tecnológicos en una vía cercana al sector universitario. Tras el incidente, el grupo se retiró de la zona.

Read more »

La Guardia Civil española acude a la sede del Partido Socialista (PSOE) en Madrid para investigar presuntos pagos ilegalesLas autoridades llegaron hasta el centro de la capital en medio de un proceso judicial en curso.

Read more »