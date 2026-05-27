La guerra comercial entre carniceros enluta a Suba: sicariato y ataque en Barrancas apuntan a conflicto familiar

El asesinato de un comerciante de carnes en Suba estaría relacionado con el atentado contra su primo en Barrancas. Las autoridades investigan una guerra entre integrantes de la familia Rojas, dedicada al comercio de carnes en el norte de Bogotá.

La guerra comercial entre carniceros que se vive en el norte de Bogotá ha cobrado una nueva víctima. En la mañana del martes 26 de mayo, un hombre dedicado al negocio de las carnes fue asesinado a tiros en el barrio Suba , en plena vía pública.

La víctima, identificada como un comerciante de un fruver local, fue atacada por dos hombres que llegaron en motocicleta, le dispararon en múltiples ocasiones y huyeron antes de que las autoridades pudieran interceptarlos. Las primeras investigaciones, basadas en el análisis de cámaras de seguridad de la zona, revelaron un elemento inquietante: el crimen tendría relación directa con el atentado ocurrido el pasado 13 de abril en el barrio Barrancas, en Usaquén.

Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre asesinado en Suba sería primo de Yahir Ruiz Rojas, propietario de la carnicería Carnes Frigomontreal y víctima del ataque del 13 de abril. Aquella tarde, Yahir Ruiz Rojas llegaba en una camioneta verde al sector de Barrancas cuando un hombre armado se le acercó por la espalda e intentó dispararle.

Sin embargo, la víctima logró reaccionar, desenfundó un arma de fuego y respondió al ataque, desatando un intercambio de disparos en plena vía pública. En cuestión de segundos, otros dos hombres armados aparecieron en escena y huyeron posteriormente del lugar. La balacera dejó seis personas heridas: cuatro transeúntes, el comerciante al que iba dirigido el ataque y el presunto agresor. Entre los lesionados hubo un niño de ocho años que se encontraba cerca del lugar.

Desde entonces, las autoridades descartaron móviles relacionados con hurto o extorsión y comenzaron a seguir otras líneas investigativas, entre ellas posibles retaliaciones y conflictos entre personas cercanas. El principal hilo conductor entre ambos hechos es un conflicto entre integrantes de la familia Rojas, dedicada a actividades comerciales relacionadas con el negocio de carnes y distribución de alimentos en el norte de Bogotá. Es una guerra que hay entre esa familia Rojas.

Todos comerciantes prósperos y entre ellos se han venido matando, indicó una fuente cercana a la investigación consultada por este diario. Tanto la víctima del atentado en Barrancas como el comerciante asesinado en Suba portaban chaleco antibalas al momento de los hechos, un detalle que ya había llamado la atención de las autoridades en el caso anterior.

Esto sugiere que ambos estaban conscientes del peligro que corrían y que las disputas entre ellos han escalado a un nivel de violencia extrema. Ahora, tras el homicidio en Suba, investigadores judiciales e inteligencia buscan establecer si ambos hechos hacen parte de una misma cadena de violencia que se habría venido escalando silenciosamente entre miembros de la misma familia.

Mientras tanto, en sectores del norte de Bogotá donde en los últimos años han proliferado carnicerías, distribuidoras y fruver, crece la preocupación por el nivel de violencia con el que se están resolviendo disputas que, hasta ahora, permanecen bajo investigación. Las autoridades han intensificado las labores de vigilancia en la zona, pero los comerciantes temen nuevos ataques.

Este caso pone en evidencia cómo las disputas comerciales pueden degenerar en guerras sangrientas, donde la vida humana pierde valor frente a intereses económicos y rencillas personales. La comunidad de Suba y Barrancas espera que las investigaciones lleguen al fondo del asunto y que se capturen a los responsables de estos actos que han sembrado el terror en el norte de Bogotá





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerra Comercial Sicariato Barrancas Suba Conflicto Familiar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturan a presunto responsable del homicidio de una mujer en Barrancas, La GuajiraLa acción judicial permitió esclarecer el crimen ocurrido el pasado mes de marzo y avanzar en la lucha contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico local de estupefacientes.

Read more »

La guerra comercial que ahora enluta a Suba: ¿cuál es el nexo entre el sicariato de hoy y el ataque contra el hombre del chaleco en Barrancas?El comerciante asesinado este martes en Suba sería familiar del carnicero atacado semanas atrás en Barrancas.

Read more »

Pensionarse en Colombia: estas son las cuatro ciudades que destacan entre las mejores opciones para vivirSalud, vivienda, clima y costo de vida influyen en la elección de ciudad para vivir pensionado en Colombia.

Read more »

Llegan las transferencias en tiempo real entre empresas: estas son las entidades que lo ofrecenAhora las empresas podrán realizar pagos de nómina o a proveedores en tiempo real y sin restricciones horarias.

Read more »