La Guerra en Colombia Deja Profundas Heridas en la Fauna: Informe Revelador de la JEP

Un informe de la JEP revela que más de 100.000 animales han sido afectados por el conflicto armado en Colombia, evidenciando una práctica sistemática de violencia contra la fauna y su instrumentalización por parte de grupos armados. El estudio propone un cambio de enfoque para reconocer a los animales como víctimas del conflicto.

La prolongada guerra en Colombia , al igual que otros conflictos a nivel mundial, ha dejado profundas cicatrices no solo en la sociedad humana, sino también en el tejido natural del país.

Un reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revela un panorama desolador del impacto del conflicto armado en la fauna colombiana, evidenciando que la violencia contra los animales no es un efecto colateral, sino una práctica sistemática y estructural utilizada por los grupos armados. El estudio, que abarca el periodo entre marzo de 2017 y marzo de 2026, documenta la afectación de más de 100.000 animales, con un promedio alarmante de un animal muerto o herido cada 30 minutos.

Esta problemática está intrínsecamente ligada a la destrucción ambiental y al control territorial, amenazando la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. La JEP propone un cambio fundamental en la perspectiva, reconociendo a los animales como seres sintientes y víctimas del conflicto, merecedores de consideración y protección. El informe de la JEP detalla las diversas formas en que los animales han sido instrumentalizados durante el conflicto.

Desde el uso de caballos, mulas y burros como medios de transporte para combatientes, armas y provisiones, hasta su macabra utilización como detonadores de explosivos, como el trágico incidente en Chalán, Sucre, en 1996, donde un burro cargado con explosivos causó la muerte de 11 policías. Además, se documentan casos de tortura animal, como los horribles rituales practicados en “La Isla”, en Puerto Triunfo (Antioquia), donde las víctimas eran enterradas con la cabeza expuesta para ser atacadas por avispas.

Los animales también han sido utilizados como herramientas de propaganda, con las siglas de grupos armados pintadas en sus cuerpos, y en rituales para buscar protección o fortalecer simbólicamente a los combatientes, incluyendo el consumo de sangre animal con fines protectores. La JEP enfatiza que estas prácticas violan el Derecho Internacional Humanitario y constituyen una forma de perfidia.

El desplazamiento forzado de comunidades también genera un impacto significativo en los animales domésticos, quienes son abandonados a su suerte, muriendo de inanición o quedando en condiciones de extrema vulnerabilidad. La situación es particularmente grave para las especies en riesgo de extinción. El informe identifica a 44 especies amenazadas por las dinámicas del conflicto, con un enfoque especial en las ranas, donde 18 especies de los géneros Atelopus y Pristimantis se encuentran en peligro crítico.

La desaparición de estos anfibios tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas, debido a su papel crucial en el control de insectos y las cadenas alimenticias. Antioquia es el departamento más afectado, con especies emblemáticas como el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, ranas arlequín y el mono araña en riesgo.

La senadora animalista Andrea Padilla subraya que el conflicto colombiano, durante sus seis décadas de duración, se ha caracterizado por el uso, acaparamiento y despojo de tierras, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de la fauna. El informe de la JEP representa un llamado urgente a la acción para proteger a los animales como víctimas del conflicto armado y para abordar las causas estructurales que perpetúan la violencia contra ellos, reconociendo su valor intrínseco y su importancia para la salud de los ecosistemas colombianos





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