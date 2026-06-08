La hermana gemela de Mary Méndez genera reacciones divididas con sus opiniones políticas

La hermana gemela de la presentadora Mary Méndez, Annie, ha generado reacciones divididas en el mundo digital con sus contundentes opiniones políticas. Aunque ha preferido construir un perfil profesional independiente, su fuerte temperamento y carácter directo la han posicionado como una voz activa en el mundo digital.

La hermana gemela de la presentadora Mary Méndez , Annie, ha generado reacciones divididas en el mundo digital con sus contundentes opiniones política s. Aunque ha preferido construir un perfil profesional independiente, su fuerte temperamento y carácter directo la han posicionado como una voz activa en el mundo digital.

En un reciente mensaje en su cuenta oficial de 'X', Annie arremetió en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionando el uso que el mandatario le da a sus canales de comunicación en plena contienda electoral. La hermana de la presentadora también elevó una directa, aunque irónica, solicitud al magnate y dueño de la plataforma, Elon Musk, para que cerrara la cuenta de @X del presidente.

Sus inesperadas declaraciones reflejan la alta tensión que se respira en el panorama político del país a pocas semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mary Méndez Annie Méndez Política Elecciones Presidenciales Gustavo Petro Elon Musk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Más de 1.000 policías vigilarán Barranquilla durante la final de Junior: bares y restaurantes esperan otro repunte en ventas por la fiebre rojiblancaAunque el partido definitivo se jugará en Medellín, las autoridades reforzaron la seguridad en puntos de concentración de aficionados.

Read more »

Caterine Ibargüen hizo una dura reflexión: “Soy el resultado de lo que hace el deporte por alguien que nace sin nada”La histórica Caterine Ibargüen sigue siendo una de las voces más respetadas del deporte colombiano. Aunque se retiró oficialmente de las pistas hace a...

Read more »

Posibilidad de debate entre De La Espriella y Cepeda continúa en viloAunque el candidato del Pacto Histórico por fin aceptó los resultados de la primera vuelta, aún no lo ha hecho el presidente Petro

Read more »

¡Tensión antes de la final! Bus del Junior fue atacado con piedras, botellas y huevosAunque no hubo lesionados, el episodio generó preocupación entre aficionados y directivos.

Read more »