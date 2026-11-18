Un estudio de Tork revela que el 80% de los baños no cumple expectativas, afectando decisiones de compra y salud pública en América Latina.

El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Retrete, una fecha clave para destacar la urgencia del saneamiento y la higiene en la salud pública global. En este contexto, un estudio regional realizado por Tork, anteriormente conocido como Familia Institucional, ha expuesto una realidad crítica: el 80 % de los baños públicos no satisface los estándares de higiene esperados por los usuarios. Esta deficiencia operativa no es solo un problema estético, sino un factor determinante que modifica la experiencia del consumidor en sectores como restaurantes, hoteles y centros comerciales, influyendo directamente en el comportamiento de compra y la permanencia en estos establecimientos.

Impacto económico en la experiencia del cliente

Las condiciones higiénicas de los sanitarios actúan como un termómetro de la calidad general de un negocio. Los datos del estudio indican que el 28 % de los encuestados ha reducido deliberadamente el tiempo que permanece en un local debido al mal estado de sus baños. Esta reducción en el tiempo de estancia tiene implicaciones financieras directas, ya que limita las oportunidades de venta adicional. Además, el 23 % de los participantes reconoció que ha restringido su consumo de alimentos o bebidas intencionalmente para evitar utilizar los servicios higiénicos disponibles, lo que sugiere una pérdida de ingresos potencial para los comercios.

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Esta dinámica revela que la percepción de calidad está intrínsecamente ligada al mantenimiento de los espacios de uso común. El 74 % de los participantes en la investigación espera encontrar condiciones de higiene moderadas o altas en los baños públicos. Cuando un negocio falla en satisfacer esta expectativa básica, se erosiona la confianza del cliente y se daña la reputación de la marca. La higiene deja de ser un servicio secundario para convertirse en un pilar estratégico de la experiencia del usuario, donde la limpieza y el orden son indicadores primarios de profesionalismo y respeto hacia la comunidad.

Estrategias operativas y gestión de recursos

Frente a estos desafíos, Tork propone la implementación de sistemas de dispensado controlado y de alta capacidad para la administración de insumos en baños públicos y comerciales. Estas soluciones tecnológicas buscan reducir drásticamente el desperdicio de productos, optimizando el uso de jabón y papel toalla, elementos esenciales para mantener la salubridad. Al controlar la dosificación, los establecimientos pueden asegurar que los suministros no se agoten prematuramente, garantizando así un servicio constante y confiable para los visitantes.

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Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional en Tork Andina-Caribe, enfatiza que la verdadera transformación empresarial comienza en estos detalles aparentemente invisibles. Gómez señala que apostar por una higiene profesional e innovadora eleva los estándares de salud y seguridad, pero también funciona como un motor estratégico para maximizar la eficiencia operativa. Al integrar estos sistemas, las empresas no solo previenen crisis sanitarias, sino que blindan su reputación y inspiran una mayor confianza en sus clientes, convirtiendo la limpieza en una ventaja competitiva tangible en el mercado.

Desigualdad sanitaria y retorno de la inversión

El panorama trasciende las puertas de los negocios privados y toca las brechas estructurales en América Latina y el Caribe, donde más de 440 millones de personas carecen de condiciones adecuadas de saneamiento. En Colombia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reporta que durante 2025, el 18,7 % de los hogares rurales presentaba privaciones relacionadas con la eliminación inadecuada de residuos sanitarios. Estas desigualdades no solo afectan la calidad de vida, sino que facilitan la propagación de enfermedades gastrointestinales e infecciosas, un riesgo que se amplifica durante eventos climáticos adversos.

La inversión en saneamiento representa un beneficio económico directo para los sistemas de salud pública. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial indican que cada dólar invertido en agua, saneamiento e higiene puede generar retornos de hasta 5,50 dólares en ahorros para los sistemas sanitarios. Al prevenir enfermedades mediante espacios sanitarios óptimos y bien equipados, se reduce la carga hospitalaria y se protegen los recursos públicos. Garantizar estos estándares es una responsabilidad compartida que fortalece la salud colectiva y asegura que los espacios de uso común sean seguros para toda la población.