La hija de Germán Vargas Lleras pide a la derecha que vote por De la Espriella y se destaca la marca colectiva de Brasil y Alemania en los mundiales.

La hija de Germán Vargas Lleras pide a la derecha que vote por De la Espriella para llegar unidos a primera vuelta, mientras que Hugo Rodallega habló sobre su desempeño en el partido entre Junior y Santa Fe. Además, se destaca la marca colectiva de Brasil y Alemania en los mundiales, que no estará en peligro en 2026.

La hija de Germán Vargas Lleras pide a la derecha que vote por De la Espriella para llegar unidos a primera vuelta. Mientras tanto, Hugo Rodallega habló sobre su desempeño en el partido entre Junior y Santa Fe .

En otro tema, se destaca la marca colectiva de Brasil y Alemania en los mundiales, que no estará en peligro en 2026. La selección de Argentina, la vigente campeona del mundo, es el equipo que ostenta la racha abierta más larga en la actualidad, con nueve juegos mundialistas anotando por lo menos un gol.

En el plano individual, los artilleros han dejado su firma propia en jornadas sucesivas, como el francés en Suecia 1958 y el brasileño Jairzinho en México 1970. Actualmente, Lionel Messi acumula una racha goleadora de cuatro partidos, y atacantes como Erling Haaland y Kylian Mbappé buscarán emular la regularidad de estos míticos artilleros





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