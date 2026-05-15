La historia de los entrenadores colombianos en la Copa del Mundo

Contenido de la noticia: En la historia de la Copa del Mundo, solo seis entrenadores colombianos han estado al frente de selecciones nacionales en los eventos deportivos más importantes del planeta. Francisco Maturana abrió las puertas de los titulares técnicos en el exterior. Hernán Darío Gómez lideró a Colombia a Francia 1998 y clasificó por primera vez a Ecuador y Panamá. Entre estos entrenadores, Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda subalternos seguiron a Maturana y ayudaron a Colombia a clasificar. Juan Carlos Osorio ayudó a México a clasificarse para Rusia 2018. El director técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, con tres participaciones en la Copa del Mundo, es el único entrenador con los mejores resultados en esta competición. Además, llegó a clasificación en cuartos de final en Brasil 2014 y clasificó a Costa Rica para los cuartos de final en Qatar 2022.

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