‘La huella del viento’ se corona en el Festival de la Leyenda Vallenata

La puya ‘La huella del viento’ de Fabián Leonardo Dangond Rosado ganó el concurso de Canción Vallenata Inédita del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, en un homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América.

El 59° Festival de la Leyenda Vallenata ha coronado a 'La huella del viento', una puya compuesta por Fabián Leonardo Dangond Rosado, como la canción vallenata inédita ganadora de este prestigioso concurso.

La obra, un homenaje sentido a figuras icónicas como Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América, cautivó al jurado con su originalidad y profunda conexión con las raíces del vallenato. Dangond Rosado, un compositor de 44 años originario de Villanueva, La Guajira, ha logrado con esta composición no solo un reconocimiento personal, sino también un tributo a la rica tradición musical de su región y de Colombia entera.

La victoria de 'La huella del viento' subraya la vitalidad y la continua evolución del vallenato, demostrando que este género musical sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para nuevos talentos. El festival, una vez más, se ha consolidado como el escenario por excelencia para descubrir y promover a los compositores más destacados del país, fortaleciendo el legado cultural de la música vallenata.

El jurado, compuesto por figuras de renombre en el ámbito musical y cultural vallenato, incluyendo a Carlos Arturo Ramírez, Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y estudioso de la música vallenata; Unaldo Rocha Calderón, Alcalde de San Diego, Cesar y Rey de Canción Inédita Vallenata 2024; José Rodolfo González, médico, músico y conocedor de la música vallenata; Enrique (Curri) Carrascal, compositor y cantautor vallenato de amplia trayectoria; y Margarita Doria, reina de la Canción Inédita Vallenata 2025, destacó el alto nivel artístico y compositivo de todos los finalistas.

Almes José Granados Cuello, de Valledupar, Cesar, se adjudicó el segundo lugar con su merengue ‘El vallenato es de todos’, una pieza que celebra la universalidad y el poder unificador de este género musical. El tercer puesto fue para Augusto Enrique Ariza Molina, de San Juan del Cesar, La Guajira, con su puya ‘Las tres memorias’, una composición que evoca la nostalgia y la memoria colectiva.

La competencia fue intensa, con presentaciones de Farid Escobar Pinedo y Félix Rafael Camilo Hinojosa, quienes también demostraron un talento excepcional. La decisión del jurado, según palabras de Unaldo Rocha Calderón, se basó en un criterio unificado y objetivo, priorizando el rescate de las raíces del vallenato y la preservación de su autenticidad. La noche final del concurso, que se inició a las 7:42 p.m., fue un despliegue de talento y emoción.

Augusto Ariza Molina abrió la jornada con su paseo ‘Las tres memorias’, seguido por Félix Carrillo Hinojosa y su conmovedor paseo ‘Vas a llorar’, una canción que narra la historia de un desamor profundo. Farid Escobar Pinedo presentó su merengue ‘Su majestad el merengue’, un homenaje a la autenticidad y el ritmo contagioso de este aire vallenato.

Almes José Granados Cuello, hijo del reconocido Almes Granados, deleitó al público con su merengue ‘El vallenato es de todos’, interpretado magistralmente con el acordeón. Finalmente, Fabián Dangond cerró la noche con su puya ‘La huella del viento’, una propuesta innovadora que explora la resistencia y la perdurabilidad del vallenato. La victoria de Dangond Rosado fue recibida con gran entusiasmo en Villanueva, La Guajira, donde se celebró como un motivo de orgullo y alegría.

El 59° Festival de la Leyenda Vallenata reafirma su compromiso con la promoción y la preservación de la música vallenata, un tesoro cultural de Colombia que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y amantes de este género musical





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