La IA y el futuro del trabajo: no es miedo, es preparación

Un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral global, destacando la importancia de la preparación y la mitigación de la brecha de género.

El 40% de los empleos a nivel mundial se encuentran significativamente expuestos a la influencia de la inteligencia artificial, según lo señalado por Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Esta cifra ha captado la atención de los medios de comunicación, las conversaciones cotidianas y las reuniones de alto nivel en las empresas. Para muchos, esta realidad genera inquietud y temor.

Sin embargo, es crucial reconocer que este tipo de advertencias no son nuevas; a lo largo de las décadas, hemos escuchado predicciones similares bajo diferentes denominaciones. En el año 2001, un grupo de diecisiete desarrolladores de software suscribieron el Manifiesto Ágil en Utah, Estados Unidos, instando a las organizaciones a adoptar estas nuevas metodologías para evitar la obsolescencia. Posteriormente, a partir de 2010, la transformación digital intensificó este sentimiento de urgencia y miedo.

La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró aún más estos procesos, resultando en la pérdida de al menos 34 millones de empleos en América Latina y el Caribe, según datos de la OIT. Esto obligó a las empresas a implementar reestructuraciones masivas, adoptar el trabajo remoto a gran escala y rediseñar sus estructuras organizativas de manera apresurada.

Hoy en día, con el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en noviembre de 2022, que marcó el inicio de la era de la IA generativa, el ciclo se repite: nuevos titulares, una renovada sensación de urgencia y el mismo miedo subyacente. Considero que, una vez más, el problema no reside en la tecnología en sí, sino en la forma en que la abordamos.

Un estudio global de PwC sobre el impacto de la IA en el empleo para 2025, basado en el análisis de casi mil millones de ofertas de trabajo en seis continentes, revela que los empleos que requieren habilidades relacionadas con la IA ofrecen una prima salarial casi el doble en comparación con el año anterior. Además, la demanda de puestos que exigen estas competencias sigue creciendo, incluso en aquellos roles que se consideran más susceptibles a la automatización.

El FMI aclara que aproximadamente la mitad de los empleos expuestos a la IA podrían beneficiarse de su integración, mejorando la productividad de los trabajadores. La idea de un reemplazo masivo de empleos no se corresponde con los datos disponibles; lo que realmente está ocurriendo es una transformación profunda de los roles, no su desaparición.

El Foro Económico Mundial confirma esta tendencia, proyectando la creación de 170 millones de nuevos empleos para 2030, lo que resultaría en un crecimiento neto de 78 millones de empleos a nivel global. El saldo es positivo, pero requiere una preparación adecuada.

No obstante, existe un riesgo concreto que me preocupa más que la automatización en sí misma: la brecha de género. Según la OIT, las ocupaciones con predominio femenino tienen casi el doble de probabilidades de estar expuestas a la IA generativa en comparación con las ocupaciones dominadas por hombres, con un 29% frente al 16%.

Esta diferencia se agudiza en los niveles de mayor riesgo, donde el 16% de las ocupaciones con predominio femenino se encuentran en las categorías de mayor exposición a la automatización, en contraste con apenas el 3% de las ocupaciones dominadas por hombres. Para América Latina, la señal es aún más clara: la OIT advierte que las trabajadoras jóvenes, urbanas, con educación superior y empleadas en sectores como la banca, las finanzas o la administración pública son las más vulnerables a la automatización por IA generativa en la región.

Las decisiones que se tomen en la actualidad determinarán si la IA generativa se convierte en una fuerza para promover la igualdad o en un factor que consolide las brechas existentes. Esta no es una mera predicción, sino una elección organizacional. Los líderes que tienen la responsabilidad de tomar estas decisiones deben comenzar a diseñar estrategias que minimicen este impacto negativo. El WEF proyecta que el 39% de las habilidades actuales cambiarán radicalmente para 2030.

La pregunta no es si el cambio ocurrirá, sino si lo abordaremos con una estrategia bien definida o con miedo. ¿Cuál es tu elección





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