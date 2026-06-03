La importancia de los bosques y la necesidad de protegerlos

La deforestación es un problema grave que afecta la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la regulación del clima. Es importante que se tomen medidas para proteger los bosques y abordar los problemas asociados a la deforestación y la crisis climática.

En 2012, las Naciones Unidas establecieron el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Los bosques son fundamentales para el desarrollo sostenible, ya que sustentan los medios de subsistencia, generan empleo, reducen la pobreza y fortalecen los sistemas alimentarios de miles de millones de personas en el mundo.

Para muchas comunidades, los bosques constituyen una fuente primordial de ingresos, nutrición, energía y resiliencia, especialmente en tiempos de crisis económica o ambiental. Los bosques proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación climática, la seguridad hídrica, la protección del suelo y la reducción del riesgo de desastres, que impulsan la productividad agrícola, la energía, la industria y los sistemas urbanos.

Sin embargo, a pesar de su importancia, los bosques siguen siendo ampliamente infravalorados en la toma de decisiones económicas y desfinanciados. La deforestación prosigue a un ritmo alarmante en el mundo, y la ONU alerta que el mundo sigue lejos de detener y revertir la deforestación para 2030. Sudamérica perdió más bosques que cualquier otra región del mundo entre 2015 y 2025, lo que incluye más de diez millones de hectáreas de bosques primarios.

La pérdida de bosques es un problema grave que afecta la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la regulación del clima. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella no tiene ninguna propuesta seria para enfrentar los gravísimos problemas asociados a la deforestación, la reducción de la biodiversidad y la crisis climática, lo que genera olas de calor, inundaciones y otros daños.

Además de la contaminación de aguas, aire y alimentos, que ocasiona muchas enfermedades y otros problemas relacionados. Es importante que se tomen medidas para proteger los bosques y abordar los problemas asociados a la deforestación y la crisis climática





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