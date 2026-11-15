La importancia del calentamiento en el ejercicio físico según expertos

Descubre por qué el calentamiento es vital para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. Aprende cómo Daniela Padilla recomienda preparar el cuerpo correctamente.

El momento previo a iniciar cualquier actividad física intensa constituye un pilar fundamental para garantizar la seguridad y la efectividad del entrenamiento. El calentamiento no es una fase opcional, sino un proceso biomecánico y psicológico necesario que activa los músculos, oxigena los tejidos y prepara el sistema cardiovascular para la carga de trabajo inminente. Esta práctica resulta indispensable tanto para atletas de alto rendimiento como para personas que realizan ejercicio cotidiano, ya que establece las bases para evitar daños físicos y mejorar el rendimiento general.

Mecanismo fisiológico del calentamiento muscular

La preparación inicial permite elevar gradualmente la temperatura corporal, lo que facilita la expansión de los tejidos y mejora la fluidez de las articulaciones. Al incrementarse el flujo sanguíneo, se optimiza el suministro de oxígeno y nutrientes a las fibras musculares, reduciendo significativamente la probabilidad de desgarros, esguinces y otras lesiones comunes. Este proceso actúa como un puente entre el estado de reposo y la exigencia física, asegurando que cada parte del cuerpo esté lista para responder a las demandas del ejercicio sin sufrir estrés estructural indebido.

Also read Resultados del Sinuano Día: Cómo jugar y cobrar premios en Colombia

La visión de Daniela Padilla sobre la rutina

Daniela Padilla, entrenadora certificada de Crossfit asociada al portal Cetys, establece una analogía literaria para explicar la estructura del entrenamiento ideal. Según Padilla, así como una narrativa posee inicio, nudo y desenlace, una sesión deportiva debe estructurarse con calentamiento, ejercicio principal y enfriamiento. Esta metodología asegura que el cuerpo transite de manera segura hacia la máxima exigencia, permitiendo que el atleta reconozca su estado físico real antes de someterse a esfuerzos intensos.

Duración recomendada y ejercicios dinámicos

La duración óptima de esta fase preliminar oscila entre cinco y diez minutos, tiempo suficiente para activar el metabolismo sin causar fatiga precompetitiva. Se desaconseja realizar únicamente estiramientos estáticos; por el contrario, la activación dinámica mediante movimientos cortos e intensos es superior para preparar el cuerpo. Ejemplos efectivos incluyen saltar la cuerda, ejecutar sentadillas sin carga adicional para el tren inferior, o realizar flexiones para el tren superior, todos estos movimientos utilizando únicamente el peso corporal como resistencia.

Advertisement

Monitoreo cardiovascular y señal de alerta

El incremento paulinario de la frecuencia cardíaca durante el calentamiento sirve como un indicador vital del estado de salud del individuo. Una sudoración leve es un signo esperado de la activación metabólica, sin embargo, si la persona experimenta cansancio excesivo o malestar durante esta fase, puede indicar condiciones físicas subyacentes desfavorables. Este mecanismo de autoevaluación permite ajustar o cancelar la sesión para evitar riesgos innecesarios, priorizando la salud a largo plazo sobre la intensidad inmediata.

El complemento mental y el enfriamiento final

Además de los beneficios físicos, el calentamiento actúa como un ritual de concentración mental, alineando la atención del individuo hacia los objetivos de la sesión. Tras finalizar el esfuerzo principal, el enfriamiento se vuelve igualmente crítico; consiste en caminar, respirar profundamente y estirar los grupos musculares afectados. Este cierre gradual ayuda a disipar el ácido láctico, reduce la rigidez muscular y cierra el ciclo de entrenamiento, garantizando una recuperación más rápida y eficiente para la próxima actividad.