La inseguridad que no era noticia: del alerta a la experiencia

La inseguridad en Colombia ha pasado de ser una noticia lejana a una realidad tangible en muchos territorios, con aumentos en enfrentamientos criminales y sicariato. Aunque Bogotá muestra mejoras parciales, la percepción de inseguridad persiste y se convierte en un tema central en la elección presidencial, planteando la necesidad de políticas integrales y equitativas.

Durante años, para muchos ciudadanos urbanos, la inseguridad no era una experiencia propia sino una noticia: una alerta de WhatsApp, una cifra compartida en redes, una nota sobre un robo en otra localidad.

Sin embargo, recientemente los enfrentamientos entre grupos criminales se han multiplicado en la mitad de los departamentos del país y el sicariato sigue explicando seis de cada diez asesinatos. En Bogotá, algunos indicadores puntuales mejoraron: la sensación de seguridad en el propio barrio subió de 31% a 43% y ciertos hurtos disminuyeron. Pero esa mejora no basta para contrarrestar la sensación de fondo cuando la violencia del pasado tiene un papel protagónico en la elección presidencial.

La seguridad no es solo cuestión de cifras o de operativos; detrás de ella están derechos como al trabajo, a la inversión que genera empleo y al desarrollo de las regiones, que a menudo se quedan en el papel. Surge entonces una pregunta clave: ¿qué proponen los candidatos para que la seguridad deje de ser un privilegio de unos pocos kilómetros cuadrados?

No se trata de polarización, sino de si los discursos logran pasar del lenguaje de la amenaza existencial al de la convivencia. También está el reto de que el gobierno de Petro acepte que la seguridad es un derecho igualitario, el derecho a no pagar en las calles la factura de una contienda que ya cerró





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