La JEP cambia de sede y reduce costos tras críticas de María Clara Posada

La Jurisdicción Especial para la Paz anuncia recorte de gastos, trabajo virtual y reducción de personal. La senadora María Clara Posada celebra la medida y exige garantías procesales para la Fuerza Pública.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) ha anunciado un conjunto de medidas estructurales destinadas a optimizar sus recursos financieros, entre las cuales destaca la desocupación de su actual sede corporativa. Este cambio de estrategia responde directamente a las intensas críticas y denuncias sobre la gestión de los gastos de funcionamiento que durante la administración del expresidente de la entidad, Alejandro Ramelli, impulsó la senadora María Clara Posada del Centro Democrático. La líder legislativa ha reconocido que sus intervenciones parlamentarias sirvieron como un mecanismo clave para exponer las irregularidades en el manejo de los fondos públicos de la jurisdicción, logrando que el asunto fuera sometido a un escrutinio riguroso y definitivo por parte de la opinión pública y los órganos de control.

Anuncio de traslado y ahorro operativo de 26 mil millones

El nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, ha confirmado que la entidad finalizará el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la Torre Squadra, donde ha operado durante los últimos ocho años. Este proceso tendrá una ejecución formal a partir de marzo de 2027, momento en el cual la jurisdicción entregará oficialmente las llaves del edificio. La transición implica una reducción drástica de la superficie ocupada por la entidad, pasando de ocupar cerca de 15.000 metros cuadrados de espacio corporativo a utilizar aproximadamente 4.200 metros en nuevas instalaciones más compactas. Según los cálculos presentados por la dirección de la JEP, esta medida de racionalización espacial generará una disminución de costos estimada en unos $26.000 millones de pesos anuales, un ahorro significativo destinado a reforzar el presupuesto operativo en otras áreas críticas.

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Implementación de trabajo virtual y ajuste de servicios

Paralelamente al cambio de ubicación, la JEP establecerá el trabajo virtual como la regla general para sus procedimientos internos y administrativos. Para organizar eficientemente las labores de los funcionarios en este nuevo entorno, la entidad implementará sistemas de turnos rotativos que permitan una gestión del tiempo más productiva. Además, se ha dispuesto un corte drástico en la contratación externa, especificando una reducción del 85% en los contratos de prestación de servicios. El magistrado Rojas indicó que este ajuste en la contratación representa un ahorro adicional aproximado de $83.000 millones, lo que sugiere una reestructuración profunda de las relaciones contractuales actuales y una fuerte apuesta por la internalización de funciones que anteriormente se externalizaban a terceros proveedores.

Reducción de esquemas de seguridad y personal clave

Un aspecto especialmente controvertido del paquete de recortes anunciados es la modificación sustancial de los protocolos de seguridad para el personal de la jurisdicción. La entidad planea reducir los esquemas de protección que actualmente cubren a magistrados, fiscales, secretarios ejecutivos, víctimas, testigos y comparecientes. De acuerdo con la información proporcionada por Rojas, esta medida de seguridad permitiría un ahorro anual aproximado de $37.000 millones de pesos. En un giro específico y alarmante para algunos sectores, se confirmó que los secretarios ejecutivos de la JEP serán desvinculados por completo de los esquemas de protección, una decisión que implica que estos funcionarios de alto nivel operarán sin los resguardos de seguridad que se les brindaban previamente, generando interrogantes sobre las implicaciones operativas y de riesgo en su labor diaria.

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Críticas cruzadas entre Posada y la administración anterior

La senadora María Clara Posada utilizó el anuncio oficial para contrastar la postura actual de la jurisdicción con la gestión de su predecesor, Alejandro Ramelli. Posada calificó la actitud del nuevo presidente, Danilo Rojas, de dispuesta al diálogo, en oposición a lo que describió como la arrogancia de Ramelli, quien supuestamente intentó imponer su voluntad al Congreso y evadió la rendición de cuentas sobre los gastos de la entidad. A pesar de celebrar el avance en materia de transparencia financiera, la senadora advirtió que quedan asuntos pendientes de respuesta por parte de la JEP. Ha solicitado explícitamente que se revisen los derechos de petición que ha interpuesto y se expliquen los pagos relacionados con el arrendamiento de la sede antigua, así como los cuestionamientos sobre la contratación realizada durante la etapa anterior, buscando evitar que los errores del pasado se repitan en la nueva administración.

Garantías procesales y reparación a las víctimas

Finalmente, el mensaje de la senadora Posada trascendió el ámbito financiero para abordar el núcleo sustantivo de la jurisdicción: los derechos procesales. Posada insistió en que la discusión no debe limitarse al ahorro presupuestal, sino que debe centrarse en garantizar los derechos de los integrantes de la Fuerza Pública que no aceptaron responsabilidad en los hechos investigados. La congresista pidió a Danilo Rojas actuar conforme a la Constitución y la ley, otorgando garantías procesales a los militares y policías que batallan por demostrar su inocencia. Además, planteó interrogantes adicionales sobre la reparación de las víctimas y la entrega de bienes por parte de las extintas Farc, exigiendo que la imparcialidad dentro de la jurisdicción se mantenga como un pilar fundamental para la legitimidad del proceso de justicia transicional en Colombia.