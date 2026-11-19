La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que diez generales retirados fueron responsables de la expansión nacional de los falsos positivos entre 2002 y 2008.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido un fallo histórico que determina la responsabilidad de diez generales retirados en la expansión nacional de los crímenes de " falsos positivos". Este anuncio oficial marca el cierre de la etapa de investigación sobre el esclarecimiento del Caso 03, el cual se enfocó en analizar la sistemática presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado.

Contexto temporal y alcance del macrocrimen

La jurisdicción estableció que estos crímenes ocurrieron a lo largo de todo el territorio colombiano, configurándose como un patrón de conducta sistemático y generalizado. El análisis judicial abarcó el periodo comprendido entre enero de 2002 y 2008, en el cual las acciones de los agentes estatales causaron miles de víctimas. La investigación logró esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de más de dos mil crímenes registrados durante ese intervalo de tiempo crítico.

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Dentro de este contexto amplio, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó una escalada significativa en la incidencia del fenómeno. Entre los años 2005 y 2008, la victimización adquirió una dimcción nacional, concentrando el 76% de los casos documentados. Esta fase representó la consolidación de una política de facto que priorizó el número de bajas en combate como el indicador principal de éxito operacional, desvinculando las prácticas militares de cualquier marco legal o humanitario.

Mecanismos de expansión y responsabilidad jerárquica

Los magistrados explicaron que la evolución del macrocrimen estuvo marcada inicialmente por factores como la estigmatización contrainsurgente, la connivencia con estructuras paramilitares y presiones por obtener resultados operacionales rápidos. Sin embargo, entre 2005 y 2008, estas prácticas se articularon en torno a una finalidad común: asesinar a personas protegidas y presentarlas ilegítimamente como bajas en combate. El objetivo era aparentar resultados militares exitosos ante la presión política y social.

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La investigación, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, identificó un patrón macrocriminal que dejó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Adicionalmente, la jurisdicción documentó la existencia de 34 personas que sobrevivieron a estas dinámicas criminales durante el periodo 2005-2008. Los altos mandos militares analizados dirigían y coordinaban operaciones de numerosas unidades en distintas regiones del país, controlando divisiones y brigadas bajo su mando.

Identificación de los generales retirados

La Sala de Reconocimiento de Verdad señaló específicamente a diez generales retirados como los máximos responsables por su contribución, desde los niveles más altos del mando militar, a la expansión nacional de este crimen. De este grupo total, siete militares fueron llamados a reconocer su responsabilidad en la Sala. Los siete generales identificados son el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz; y el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco.

El resto del grupo de altos mandos enfrenta un proceso diferente dentro de la estructura judicial. La Sala también identificó como máximos responsables a los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández. Sin embargo, en estos tres casos específicos, sus procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que se adelante un proceso adversarial posterior.

Impacto en víctimas y cierre de etapa investigativa

Este fallo tiene implicaciones directas para las comunidades afectadas por la violencia armada y el crimen de estado. La revelación de los mecanismos de mando y la identificación de los responsables históricos permite un reconocimiento oficial de la verdad que afecta a las familias de las víctimas. En el marco de este anuncio solemne, se inauguró la exposición "Mujeres con las botas bien puestas" en la sede central de la JEP, creada por Mafapo, organización de madres y familiares de víctimas de Falsos Positivos de Soacha.

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El cierre de la etapa de esclarecimiento del Caso 03 permite a la jurisdicción avanzar en la reparación integral y la garantía de no repetición. Al determinar que estos crímenes de guerra y de lesa humanidad fueron resultado de una política criminal de Estado y no de hechos aislados, se sientan las bases para una justicia transicional más sólida. Los detalles revelados sobre la jerarquía militar implicada buscan aportar certeza histórica sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado interno colombiano.