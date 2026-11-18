La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa a 18 exmiembros de la Fuerza Pública por crímenes de lesa humanidad y guerra mediante violencia sexual entre 1978 y 2016.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) ha emitido una decisión histórica al imputar formalmente a 18 exintegrantes de la Fuerza Pública por la comisión de crímenes de violencia de género contra civiles. Esta medida afecta a 16 exmiembros del Ejército Nacional y a dos miembros de la Policía Nacional, abarcando hechos delictivos ocurridos en un amplio período temporal que se extiende desde 1978 hasta 2016. La imputación responde a la necesidad de esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que fueron empleadas como estrategia militar durante el conflicto armado interno en Colombia.

Detalles de la imputación y mecanismos delictivos

Esta resolución jurídica forma parte fundamental del Subcaso 2 del Caso 11, el cual está siendo investigado y dirigido específicamente por el magistrado Óscar Parra Vera. La JEP atribuye a los miembros retirados de las fuerzas armadas la responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre las conductas punibles que se investigan se encuentran el homicidio, la tortura, la desaparición forzada, la esclavitud sexual, la violación y otras formas de violencia sexual, así como la persecución motivada por razones de género y políticas.

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Además de estos delitos, se imputan traslados forzosos, desplazamientos, tratos crueles y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil. Según establece la Sala, una de las dinámicas recurrentes en la comisión de estas violencia fue la formación de alianzas estratégicas con grupos paramilitares. Estas coaliciones permitieron a la Fuerza Pública acceder a zonas donde los habitantes eran injustamente tachados de colaboradores de la guerrilla, generando un escenario de impunidad donde ocurrieron asesinatos, torturas y violencia sexual sistemática.

Víctimas documentadas y testimonios compartidos

La institución judicial tiene registradas actualmente a 755 víctimas directas, un grupo compuesto por mujeres, hombres y personas de diversas identidades de género. No obstante, la Sala de Reconocimiento de Verdad advierte que existe un alto índice de subregistro, lo que indica que la cifra oficial se queda significativamente corta frente a la realidad de las afectaciones. Una de las víctimas expresó en las audiencias reservadas que los agentes armados buscaron golpear a las mujeres en su punto más vulnerable al no encontrar a sus esposos, quienes eran el objetivo inicial.

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Entre los testimonios más dolorosos destaca el de un hombre que relata haber sufrido abuso sexual a los 12 años. Este testimonio es crucial porque rompe con los estereotipos tradicionales, afirmando que la condición masculina no excluye de la victimización. La Sala acreditó a 55 hombres de manera individual y a un colectivo de 115 hombres como víctimas directas de violencia sexual. Muchos de estos hechos ocurrieron en la región del Caribe, donde la violencia se utilizó para castigar a hombres que no pagaban extorsiones, y a lo largo del río Magdalena para forzar desplazamientos.

Impacto en regiones clave y responsabilidades militares

El caso con las cifras más alarmantes corresponde a los hechos ocurridos en Tibú y La Gabarra, en el departamento de Norte de Santander, durante el año 1999. Solo en el municipio de Tibú, entre los meses de mayo y diciembre de ese año, la Sala documentó a más de 50 víctimas de violación, esclavitud sexual u otras violencias sexuales, además de registrar más de 2.000 desplazados forzados. Esta magnitud del daño evidencia la sistemática naturaleza de los crímenes cometidos en esa zona estratégica.

También se destaca la masacre de La Cabuya, en Tame, Arauca, ocurrida en 1998. En este evento, la violencia reproductiva fue imputada como una forma de tortura, y los niños que fueron testigos del sufrimiento de sus madres fueron reconocidos oficialmente como víctimas de tratos crueles y actos inhumanos. En otro episodio ocurrido en Puerto Asís, Putumayo, en 2006, soldados ingresaron a una fiesta en una gallera mientras buscaban guerrilleros, y abusaron sexualmente de los asistentes presentes. Por estos hechos, la JEP llamó como coautores a los tenientes coroneles y tenientes retirados Jorge Augusto Terán y Óscar Fernando Murcia.

Sucesos posteriores y nuevos imputados

La investigación también abarca sucesos posteriores a finales de los años noventa y principios de los dos mil. En Nariño, en 2008, un comandante de pelotón abusó de una niña detenida en un retén por falta de documentos, permitiendo que un guía la agrediera también. En Tame, en 2010, el exteniente Raúl Muñoz Linares, ya condenado previamente por la justicia ordinaria, violó y asesinó a dos niños y a una niña. Sus superiores conocían su conducta violenta y una violación anterior, pero no tomaron medidas para impedirla.

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En Puerto Gaitán, Meta, las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron a por lo menos 22 niñas, adolescentes y mujeres. Estas víctimas fueron obligadas a trabajar, se les rapó la cabeza y algunas fueron víctimas de violencia sexual. La JEP ha llamado a cinco personas que no habían sido procesadas antes, entre ellas un brigadier general, un coronel, dos mayores y un soldado, ampliando los cargos contra dos que ya estaban condenadas. Cuatro oficiales son llamados como autores por omisión, por no impedir los crímenes, mientras que otros 13 están señalados como coautores en estas graves violaciones de derechos humanos.