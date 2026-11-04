La JEP imputa a excomandantes de las Farc por atentado contra Uribe en Barranquilla

La Jurisdicción Especial para la Paz imputará a antiguos mandos del Bloque Caribe por el ataque del 14 de abril de 2002 que dejó cinco muertos y afectó al entonces candidato.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha anunciado formalmente que imputará a antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por su presunta responsabilidad en el atentado terrorista cometido contra Álvaro Uribe Vélez. Este hecho violento ocurrió el 14 de abril de 2002, durante una jornada de campaña electoral en la ciudad de Barranquilla.

Detalles Técnicos Del Atentado

El informe detallado de la jurisdicción reconstruye los hechos ocurridos hacia las tres y media de la tarde en ese día de 2002. Guerrilleros colocaron una carga explosiva estratégicamente ubicada en el Puente del Pescado, situado en la intersección de la carrera cuarenta y seis con la calle treinta. El artefacto fue detonado cuando la caravana oficial se desplazaba desde la Sociedad Portuaria con destino al Hotel El Prado.

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Víctimas Y Daños Materiales

La onda expansiva generada por la explosión desplazó un vehículo aproximadamente doscientos metros, causando graves daños materiales y humanos. El ataque dejó como saldo final cinco civiles fallecidos y once personas heridas. Entre las víctimas se encontraba una niña de tres años que sufrió la amputación de una pierna debido a la fuerza del estallido.

Responsabilidades Del Bloque Caribe

La JEP atribuye la ejecución directa del atentado a integrantes del extinto Bloque Caribe de las Farc. En la reconstrucción contextual, la jurisdicción identifica específicamente al Frente diecinueve bajo el mando de Abelardo Caicedo Colorado, conocido por el alias Solís Almeida, como el responsable principal de esta acción armada contra el entonces candidato presidencial.

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Situación De Álvaro Uribe

A pesar de la gravedad del incidente y la proximidad de la explosión, Álvaro Uribe salió ileso del ataque. Fue evacuado inmediatamente mediante helicóptero hacia la base aérea de Malambo para recibir atención médica preventiva. Cinco policías que acompañaban la caravana oficial también resultaron heridos en el evento.

Impacto Legal Y Próximos Pasos

Este anuncio marca un paso crucial en el proceso de justicia transicional en Colombia. La imputación busca establecer responsabilidades penales individuales dentro del marco legal de la paz. Se espera ampliación de detalles sobre las audiencias futuras y las medidas cautelares aplicables a los acusados.