La Jesuu, ex participante de La Casa de los Famosos, sufre accidente de tránsito en el Valle del Cauca

La creadora de contenido digital y ex participante de La Casa de los Famosos, La Jesuu, se vio involucrada en un accidente automovilístico en una vía del Valle del Cauca. El incidente, causado por una combinación de pintura fresca en la carretera y lluvia, resultó en una torcedura de tobillo para la influencer, quien aprovechó la experiencia para advertir a sus seguidores sobre los peligros de las vías recién pintadas.

La reconocida creadora de contenido digital, conocida como La Jesuu , quien también participó en el popular reality show La Casa de los Famosos, se vio involucrada en un preocupante accidente de tránsito en una carretera del departamento del Valle del Cauca.

El incidente, que generó gran conmoción entre sus seguidores y el público en general, ocurrió debido a una combinación de factores climáticos y condiciones de la vía, resaltando la importancia de la precaución al conducir, especialmente en situaciones adversas. Según el relato de la influencer, el accidente tuvo lugar cuando su vehículo, al aproximarse a una curva, sufrió una pérdida de control inesperada. La causa principal de este contratiempo fue la presencia de pintura fresca en la calzada, combinada con la humedad provocada por la lluvia. Al parecer, la joven no se percató de la reciente intervención en la vía, y al intentar tomar la curva, el automóvil patinó de manera brusca, poniendo en riesgo su integridad física y la de cualquier acompañante. \Ante la inminente amenaza de caer a un barranco, y demostrando una gran agilidad y capacidad de reacción en un momento de crisis, La Jesuu tomó la decisión de impactar su vehículo contra un árbol cercano. Esta maniobra, si bien causó daños materiales significativos al automóvil, evitó consecuencias mucho peores, como una posible caída al vacío. Las imágenes del vehículo, con la parte delantera visiblemente afectada por el choque, fueron compartidas por la propia influencer en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje de agradecimiento y alivio por haber salido ilesa. Tras el accidente, La Jesuu fue trasladada a un centro médico para recibir atención y someterse a chequeos de rutina. Los exámenes médicos revelaron que sufrió una torcedura en el tobillo, una lesión afortunadamente leve que no representó un peligro mayor para su salud. Posteriormente, la creadora de contenido digital compartió detalles sobre el incidente, incluyendo el susto vivido y el proceso de recuperación. \El accidente, que no involucró a otros vehículos, movilizó a familiares y amigos de La Jesuu, quienes se acercaron al lugar para brindar apoyo y asistencia. En videos compartidos en sus plataformas digitales, se puede observar cómo diversas personas la ayudaron a salir del vehículo, dada la dificultad que presentaba para apoyar su pie lesionado. El automóvil, por su parte, tuvo que ser retirado de la vía en grúa, debido a los daños sufridos. La Jesuu aprovechó la experiencia para enviar un mensaje de alerta a sus seguidores, enfatizando la importancia de extremar precauciones al transitar por carreteras recientemente pintadas y en condiciones de humedad. En sus declaraciones, la influencer relató haber conocido en el hospital a otra persona que sufrió un incidente similar, pero en motocicleta, lo que refuerza la necesidad de estar alerta ante este tipo de situaciones. Sus advertencias sirvieron como un recordatorio sobre la seguridad vial y la importancia de adaptarse a las condiciones cambiantes de las carreteras. Además, la creadora de contenido se mostró agradecida por el apoyo recibido y por haber salido ilesa del accidente, instando a sus seguidores a conducir con prudencia y a estar atentos a las señales de precaución





