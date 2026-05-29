La campaña electoral en Colombia estuvo marcada por denuncias sobre la creciente presión e influencia de grupos armados ilegales en distintas zonas. La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas electorales para garantizar el ejercicio democrático y proteger a las comunidades más vulnerables.

La jornada electoral en Colombia se llevará a cabo en un contexto de compleja seguridad, con más de 40 millones de ciudadanos habilitados para acudir a las urnas.

La campaña estuvo marcada por denuncias sobre la creciente presión e influencia de grupos armados ilegales en distintas zonas. La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas electorales para garantizar el ejercicio democrático y proteger a las comunidades más vulnerables. Aunque el Gobierno y organismos electorales han reiterado que esperan una jornada en condiciones normales, persiste la preocupación por la influencia de estructuras ilegales que podrían alterar la libre decisión de los votantes.

La expansión territorial de organizaciones como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo ha profundizado la crisis humanitaria en varias regiones del país. El informe de la Misión de Observación Electoral identificó los municipios del país con niveles de riesgo medio, alto y extremo para el desarrollo de las elecciones presidenciales. Antioquia encabeza la lista de departamentos con más municipios en riesgo electoral, seguido de Cauca, Nariño y Huila.

La situación en estos departamentos está ligada a la presencia de diferentes grupos armados y las disputas por corredores estratégicos para economías ilegales





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