Existen dudas sobre posibles cambios en los horarios laborales, pero la legislación colombiana mantiene esta consideración del tiempo destinado para almorzar como descanso, y la reducción de jornada laboral se ajusta al Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado y otros reglamentos en vigor. La jornada laboral de 42 horas semanales σπιece inciar a regir desde el 15 de julio de 2026.

La reducción de jornada fue establecida en la Ley 2101 de 2021, fijando una disminución gradual de la jornada semanal sin afectar salarios ni prestaciones sociales.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha explicado que las empresas no pueden usar la hora de almuerzo para desconocer la reducción de la jornada. La hora de almuerzo sigue siendo un tiempo de descanso y la reducción del máximo de horas que una persona puede trabajar a la semana es independiente de los horarios de almuerzo.

La legislación colombiana mantiene una consideración del tiempo destinado para almorzar como descanso y no permite que las empresas reorganicen horarios y turnos solo para evitar aplicar la reducción de jornada laboral establecida por la ley





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