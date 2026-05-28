La Línea Negra: Una división que protege a las comunidades ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta

La investigadora analiza la importancia de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, un territorio sagrado para seis grupos étnicos. El gobierno Petro emitió un nuevo decreto para protegerla, tras la nulidad de normas anteriores. Las tensiones históricas y los conflictos entre comunidades indígenas marcan el debate sobre el desarrollo y la conservación.

La Línea Negra es una división territorial que garantiza el respeto de las comunidades ancestrales en la Sierra Nevada de Santa Marta, un ecosistema estratégico donde conviven seis grupos étnicos.

Así lo afirmó una investigadora que trabaja en la región, quien explicó que esta demarcación busca mantener el equilibrio entre el uso del medio ambiente y proyectos como la termoeléctrica, el turismo ecológico en la Sierra Nevada y el Parque Tayrona. La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada un lugar sagrado para los pueblos indígenas, y la Línea Negra delimita los sitios espirituales y de convivencia, asegurando que las comunidades puedan preservar sus modos de vida tradicionales frente a las presiones externas.

La investigadora destacó que la discusión alrededor de esta línea tiene muchos años y que recientemente ha cobrado relevancia debido a las decisiones del gobierno de Gustavo Petro. El Consejo de Estado tumbó hace dos meses un decreto relacionado con la Línea Negra, pero el gobierno Petro, a través de otra modalidad jurídica, volvió a retomar los compromisos adquiridos.

Esta situación ha generado tensiones históricas, ya que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se determinó un modo de administración de la Sierra Nevada que incluía a todos los grupos étnicos. Allá arriba existe una especie de cabildo mayor que se elige democráticamente de acuerdo a sus costumbres, pero esto ha provocado enfrentamientos entre los mismos grupos indígenas, especialmente en zonas del Cesar y La Guajira, donde ha habido personas que han sufrido serias lesiones físicas.

La Línea Negra no solo es un símbolo de protección cultural, sino también un punto de conflicto por la gestión del territorio y los recursos naturales. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0514 del 19 de mayo de 2026 sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. El presidente Petro firmó el decreto ante la sociedad colombiana, afirmando que queda de nuevo protegida la Sierra Nevada y sus comunidades indígenas y negritudes, sin exclusión.

Este decreto busca revigorizar los compromisos de protección territorial que habían sido anulados previamente. Cabe recordar que en febrero de este año, el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, que había redefinido el territorio ancestral de los pueblos y ampliado los sitios sagrados de 54 a 348.

La medida actual intenta restablecer el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de las tradiciones, en un contexto donde el resguardo indígena Arhuaco y otras comunidades siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos ancestrales. La Línea Negra sigue siendo un tema candente en la agenda política y ambiental del país, con implicaciones para la sostenibilidad de uno de los ecosistemas más importantes de Colombia





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