La lección de Albert Camus para Colombia: defender al hombre concreto

El columnista reflexiona sobre la importancia de defender al hombre concreto por encima de cualquier ideología totalitaria, tal como lo dijo Albert Camus hace sesenta años. En Colombia, la discusión pública se ha llenado de insultos, sospechas y resentimientos, lo que ha llevado a una creciente intolerancia y deshumanización. Camus sigue siendo un referente de lucidez por defender la libertad de conciencia, la dignidad de la persona y el derecho a disentir. El desafío de nuestro tiempo es recuperar el respeto y el amor por las personas concretas.

Hace sesenta años, Albert Camus nos dejó una lección que parece más relevante que nunca en Colombia: la defensa del hombre concreto por encima de cualquier ideología totalitaria.

Camus también definió la democracia como 'un ejercicio de modestia', entendiendo que la libertad solo puede sobrevivir donde se desconfía de las verdades absolutas y de quienes creen poseerlas. Sin embargo, en la actualidad, la discusión pública en Colombia está llena de insultos, sospechas y resentimientos. Cada día es más fácil descalificar al otro que escucharlo, y más cómodo etiquetarlo que comprenderlo.

Esta situación es preocupante, ya que cuando una sociedad deja de ver personas y comienza a ver categorías, bandos o enemigos, la dignidad humana termina subordinada a una causa. La intolerancia, el fanatismo y la deshumanización siempre comienzan de la misma manera, convenciendo a unos de que otros valen menos, de que merecen ser excluidos o silenciados. Camus sigue siendo un referente de lucidez por defender la libertad de conciencia, la dignidad de la persona y el derecho a disentir.

Él entendió que ninguna idea, por noble que parezca, justifica la humillación o la destrucción. Es importante recordar que cuando desaparecen los límites morales y se pierde el respeto por el otro, surge lo que hoy vemos con demasiada frecuencia: odio irracional, ausencia de argumentos, desprecio por la verdad y una creciente disposición a destruir y destruirnos. Por eso, conviene recordar otra afirmación de Camus: 'Hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio'.

El desafío de nuestro tiempo es recuperar el respeto y el amor por las personas concretas. Antes que militantes, electores o adversarios, somos seres humanos. Antes que miembros de un bando, somos padres, hijos, amigos, trabajadores, ciudadanos que comparten una misma tierra. Cuando una idea vale más que una persona, la violencia ya ha comenzado





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