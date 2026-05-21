La legendaria saga espacial vuelve con The Mandalorian and Grogu

La película sigue a Din Djarin y Grogu en una travesía galáctica llena de acción, nostalgia y aventura.

La legendaria saga espacial después de cinco años vuelve a encender los motores de sus naves espaciales con la aventura de Din Djarin y Jedi.

Cinco años después de su última aventura en la pantalla grande, el universo de Star Wars regresa con The Mandalorian and Grogu, una producción que marca el regreso cinematográfico de la franquicia desde 2019. La historia sigue al cazarrecompensas Din Djarin y al pequeño Grogu en una travesía galáctica llena de acción, nostalgia y la esencia clásica de aventura que convirtió a la saga en un fenómeno cultural durante décadas.

El director Jon Favreau explicó que la intención fue construir una aventura independiente, capaz de conquistar tanto a quienes llevan décadas siguiendo este universo como a espectadores que apenas se acercan por primera vez a la galaxia creada por George Lucas. La película sigue al Mandaloriano y a su hijo adoptivo y aprendiz, Grogu, mientras recorren la galaxia realizando misiones para la Nueva República.

Din Djarin ya no es el mismo mercenario frío y solitario de los primeros capítulos de la serie, sino que atraviesa una transformación más humana y protectora. El actor chileno Pedro Pascal también habló sobre cómo la relación entre ambos personajes se convirtió en el corazón emocional de la historia. La evolución de Grogu será otro de los ejes principales del largometraje, ya que mostrará nuevas habilidades después de haber entrenado con Luke Skywalker.

La cinta llevará a ambos protagonistas a nuevos mundos, rodeados de personajes desconocidos y desafíos más complejos





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