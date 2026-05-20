La Liga Contra el Cáncer advierte sobre el riesgo del vapeo para la salud de los jóvenes

La Liga Contra el Cáncer alerta sobre el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes en Colombia y sobre los riesgos que estos dispositivos pueden representar para la salud.

La Liga Contra el Cáncer advierte que el vapeo puede causar EPOC y graves enfermedades pulmonares. La organización señala que el uso de cigarrillos electrónicos está ganando terreno entre los jóvenes en Colombia y que existe una baja percepción de riesgo alrededor de su consumo.

Según la evidencia científica, el vapeo puede favorecer el desarrollo de enfermedades a edades más tempranas. La principal preocupación es que muchos jóvenes perciben el vapeo como una práctica inofensiva debido a que se asocia con dinámicas sociales y espacios de entretenimiento. La Liga Contra el Cáncer insiste en la importancia de fortalecer la educación y la prevención en niños, niñas y adolescentes para que exista una mayor conciencia sobre los riesgos que estos dispositivos pueden representar para la salud.

Además, se suma que las empresas que distribuyen estos productos no tienen en cuenta el impacto que pueden generar en la salud de los jóvenes. El consumo de vapeadores se ha expandido rápidamente sin regulación ni control suficientes, lo que facilita su consumo y expansión. El uso frecuente de vapeadores se ha asociado a diferentes enfermedades respiratorias y pulmonares, incluyendo el cáncer de pulmón y la EPOC.

Es importante destacar que los vapeadores no producen únicamente vapor de agua, sino que contienen componentes y sustancias químicas que pueden resultar nocivas para la salud, especialmente en adolescentes y jóvenes cuyo organismo aún está en desarrollo





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