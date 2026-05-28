El torneo de formación deportiva La Liga Pastas La Muñeca continúa recorriendo ciudades de Colombia, llevando deporte, valores y oportunidades a miles de niños y jóvenes. En Bogotá y Bucaramanga, el evento reunió a 26 clubes y 50 equipos, impactando a más de 3.000 personas. La iniciativa, respaldada por la marca Pastas La Muñeca, busca transformar vidas a través del deporte, promoviendo hábitos saludables y la participación familiar.

La Liga Pastas La Muñeca sigue llevando energía, deporte y sueños a miles de niños, jóvenes y familias colombianas. El deporte tiene el poder de transformar vidas, unir familias y construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Bajo esta convicción, Pastas La Muñeca continúa consolidando uno de sus proyectos deportivos más importantes: La Liga Pastas La Muñeca, un torneo de formación deportiva enfocado en fútbol infantil y juvenil que sigue recorriendo diferentes ciudades de Colombia. Durante los últimos fines de semana, Bogotá y Bucaramanga fueron protagonistas de jornadas llenas de emoción, trabajo en equipo y pasión por el deporte, donde cientos de niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de vivir experiencias inolvidables alrededor del fútbol.

En Bogotá y Bucaramanga, La Liga Pastas La Muñeca reunió a 26 clubes y 50 equipos en 5 categorías, impactando a más de 3.000 deportistas, padres de familia, entrenadores y acompañantes. Sin embargo, más allá de las cifras, el verdadero impacto de La Liga Pastas La Muñeca está en las historias que se construyen dentro y fuera de la cancha.

Cada partido representa una oportunidad para fortalecer valores como el respeto, la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, mientras niños y jóvenes encuentran en el deporte un espacio positivo para crecer y desarrollar sus sueños. Pastas La Muñeca, una marca que durante años ha acompañado el deporte colombiano a través de diferentes disciplinas como el patinaje, el fútbol profesional colombiano, las carreras atléticas, torneos formativos y actividades dirigidas a niños y jóvenes deportistas.

Para Pastas La Muñeca, el deporte no es simplemente un patrocinio; es una forma de generar bienestar y transformación social en las comunidades. Por eso, La Liga busca crear experiencias positivas donde no solo participen los deportistas, sino también las familias, entrenadores y escuelas formativas que acompañan cada proceso.

Además, la marca reafirma la importancia de promover hábitos saludables y una buena alimentación como complemento fundamental de la actividad física. Pastas La Muñeca acompaña diariamente a las familias colombianas con productos que aportan proteína, fibra y la energía que necesitan para darla toda durante el día. Con cada ciudad recorrida, La Liga Pastas La Muñeca continúa consolidándose como un espacio donde el fútbol se convierte en una herramienta para inspirar, unir y transformar vidas.

Una iniciativa que demuestra que detrás de cada niño que sueña con el deporte, también existe una familia, una comunidad y una marca comprometida con construir un futuro lleno de energía y oportunidades





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