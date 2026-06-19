La Lotería de Manizales realiza sorteo 4960 con premio mayor de $2.600 millones

La Lotería de Manizales jugó el sorteo 4960 el miércoles 17 de junio de 2026 con un premio mayor de $2.600 millones. La combinación de la serie 015 le permitió a un jugador convertirse en el nuevo ganador de uno de los premios más esperados de la noche.

La Lotería de Manizales jugó el sorteo 4960 el miércoles 17 de junio de 2026 con un premio mayor de $2.600 millones. La combinación de la serie 015 le permitió a un jugador convertirse en el nuevo ganador de uno de los premios más esperados de la noche.

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, distribuidos entre jugadores de distintas regiones del país. Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan tradicionalmente todos los miércoles en horario nocturno, con modificaciones por días festivos. La organización puede cambiar la fecha del sorteo. Las personas que resulten ganadoras deben presentar su Cédula de ciudadanía original y Certificado del RUT en caso de premios de mayor cuantía.

La Lotería de Manizales se mantiene como una de las más tradicionales del país. Su historia, el respaldo de miles de jugadores y su plan de premios han permitido que cada semana colombianos de diferentes regiones participen con la expectativa de obtener un gran premio. Es importante revisar cuidadosamente el número y la serie, ya que ambos elementos son necesarios para verificar si el billete resultó ganador





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Lotería De Manizales Sorteo 4960 Premio Mayor $2.600 Millones Colombia

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