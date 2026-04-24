La Lotería del Valle Declara Ganador del Sorteo 4845

Conozca los resultados del sorteo 4845 de la Lotería del Valle, incluyendo el número ganador del premio mayor y la lista completa de premios secos. Información oficial y recomendaciones para reclamar su premio.

La Lotería del Valle se convirtió nuevamente en el centro de atención de los juegos de azar en Colombia la noche del miércoles 22 de abril de 2026, con la realización del sorteo número 4845.

Este evento, esperado por muchos, coronó a un afortunado ganador con el premio mayor, cuyo número ganador fue el 6540 de la serie 032. La emoción y la expectativa se apoderaron de los participantes, quienes aguardaban ansiosamente la publicación de los resultados. El billete que coincida exactamente con esta combinación numérica y de serie es el poseedor del premio más grande de la jornada, marcando un hito en la historia reciente de la lotería.

La Lotería del Valle, con su larga tradición y prestigio, continúa siendo una fuente de esperanza y oportunidades para los colombianos que sueñan con cambiar sus vidas a través de la suerte. Este sorteo, como todos los que organiza la lotería, se llevó a cabo con total transparencia y bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando la integridad del proceso y la confianza de los jugadores.

La distribución de premios, cuidadosamente planificada, busca beneficiar a un amplio número de participantes, ofreciendo diversas categorías de premios que aumentan las posibilidades de ganar. La Lotería del Valle no solo representa una oportunidad económica, sino también un espacio de ilusión y entretenimiento para las familias colombianas. El impacto social de la lotería es significativo, ya que una parte de los recursos generados se destina a proyectos sociales y culturales que contribuyen al desarrollo del país.

La organización de la lotería se compromete a seguir innovando y mejorando sus servicios para brindar una experiencia aún más satisfactoria a sus usuarios. La celebración del sorteo 4845 fue un evento especial, marcado por la alegría y la emoción de los participantes, quienes demostraron su fidelidad a la Lotería del Valle. La lotería agradece el apoyo continuo de sus jugadores y se compromete a seguir ofreciendo juegos de azar seguros, transparentes y emocionantes.

El sorteo 4845 es un claro ejemplo del compromiso de la Lotería del Valle con la excelencia y la innovación en el sector de los juegos de azar en Colombia. La lotería se enorgullece de ser parte de la vida de los colombianos y de contribuir a la construcción de un país más próspero y equitativo.

La transparencia y la seguridad son pilares fundamentales de la Lotería del Valle, y se trabaja constantemente para garantizar que todos los procesos se realicen de acuerdo con los más altos estándares de calidad. La lotería invita a todos los participantes a seguir soñando y a participar en los próximos sorteos, ya que la suerte puede estar más cerca de lo que imaginan.

El sorteo 4845 ha dejado una huella imborrable en la historia de la Lotería del Valle, y se espera que los próximos sorteos sean igualmente exitosos y emocionantes. La lotería se compromete a seguir siendo una fuente de esperanza y oportunidades para los colombianos, ofreciendo juegos de azar seguros, transparentes y emocionantes. La Lotería del Valle es mucho más que un juego de azar; es una tradición, una ilusión y una oportunidad para cambiar vidas.

Además del codiciado premio mayor, el plan de premios del sorteo 4845 incluyó una amplia gama de premios secos, diseñados para aumentar las posibilidades de ganar para todos los participantes. Se otorgaron premios de $500 millones al número 1289 de la serie 138, brindando una considerable suma de dinero al afortunado ganador.

Asimismo, se distribuyeron premios de $100 millones a los números 1415 de la serie 025, 707 de la serie 304, ofreciendo oportunidades significativas para mejorar la calidad de vida de los ganadores. La Lotería del Valle también contempló premios de $60 millones para los números 0945 de la serie 220, 1938 de la serie 076, y 7507 de la serie 209, ampliando aún más las posibilidades de obtener un premio.

Para aquellos que aspiraban a premios menores, pero igualmente valiosos, se ofrecieron premios de $40 millones al número 7956 de la serie 291, y premios de $30 millones a una extensa lista de números y series, incluyendo 7256 de la serie 027, 9880 de la serie 015, 3504 de la serie 127, 5579 de la serie 039, 4169 de la serie 019, 3752 de la serie 144, 8912 de la serie 220, 9078 de la serie 036, 9910 de la serie 223, 2515 de la serie 270, 1685 de la serie 106, 6262 de la serie 288, 1264 de la serie 090, 7624 de la serie 188, 7837 de la serie 062, 5939 de la serie 186, 5452 de la serie 190, 3075 de la serie 117, 3042 de la serie 196, 3872 de la serie 262, 5196 de la serie 007, 2495 de la serie 180, 7328 de la serie 180, 7966 de la serie 180, 1189 de la serie 164.

Esta amplia distribución de premios refleja el compromiso de la Lotería del Valle con la inclusión y la oportunidad para todos los participantes. La diversidad de premios secos permite que un mayor número de personas se beneficien de la lotería, contribuyendo a la economía local y al bienestar de las comunidades. La Lotería del Valle se esfuerza por ofrecer un plan de premios atractivo y equitativo, que satisfaga las expectativas de sus jugadores y fomente la participación en los sorteos.

La transparencia en la distribución de premios es una prioridad para la lotería, y se garantiza que todos los ganadores reciban sus premios de manera justa y oportuna. La Lotería del Valle se enorgullece de ser una fuente de alegría y esperanza para los colombianos, y se compromete a seguir ofreciendo juegos de azar emocionantes y gratificantes.

Para asegurar la validez de cualquier premio obtenido en el sorteo 4845, es imperativo que tanto el número como la serie del billete coincidan exactamente. Ambos datos son requisitos indispensables para validar el acierto y proceder con el pago del premio correspondiente. La Lotería del Valle enfatiza la importancia de verificar cuidadosamente la información del billete antes de iniciar el proceso de reclamación.

Se recomienda a los jugadores conservar sus billetes en buen estado, ya que este documento es el único comprobante válido para hacer efectiva la reclamación del premio. En caso de daño o deterioro del billete, se deben seguir los procedimientos establecidos por la Lotería del Valle para garantizar la validez de la reclamación. Para verificar los resultados del sorteo 4845 o iniciar el proceso de pago del premio, se aconseja consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle.

Evitar fuentes no oficiales o información no verificada para prevenir fraudes o engaños. La Lotería del Valle pone a disposición de los jugadores diversos canales de atención al cliente para brindar información y asistencia en el proceso de reclamación del premio. Estos canales incluyen la página web oficial de la lotería, las redes sociales, y los puntos de venta autorizados.

La Lotería del Valle se compromete a brindar un servicio de atención al cliente eficiente y amable, para garantizar la satisfacción de sus jugadores. La seguridad y la transparencia son pilares fundamentales de la Lotería del Valle, y se toman todas las medidas necesarias para proteger los intereses de los jugadores. La Lotería del Valle invita a todos los participantes a disfrutar de la emoción de los juegos de azar de manera responsable y consciente.

El juego debe ser visto como una forma de entretenimiento y no como una solución a problemas económicos. La Lotería del Valle promueve el juego responsable y ofrece herramientas y recursos para ayudar a los jugadores a controlar sus hábitos de juego. La Lotería del Valle se enorgullece de ser una institución confiable y transparente, que contribuye al desarrollo social y económico de Colombia.

La Lotería del Valle se compromete a seguir innovando y mejorando sus servicios para brindar una experiencia aún más satisfactoria a sus usuarios





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