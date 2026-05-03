La lucha por salvar a los jaguares del Magdalena Medio santandereano, la población más amenazada del mundo

En el Magdalena Medio santandereano, una población de jaguares enfrenta graves amenazas debido a la caza de sus presas, la retaliación humana y la construcción de vías 4G. Expertos y fundaciones trabajan para proteger a estos felinos, especialmente en la finca San Isidro, donde se han avistado cerca de 11 ejemplares. La actividad nocturna de los jaguares y los esfuerzos de conservación son clave para su supervivencia.

Fundaciones no gubernamentales y expertos en fauna coinciden en que en el Magdalena Medio santandereano se encuentra la población más amenazada de jaguares del mundo.

En este lugar, la caza de las presas de las que se alimenta el felino, las muertes de la especie por retaliación de los humanos y las vías 4G que los dejaron encerrados se combinan para que su vida corra peligro. En una vasta zona verde ubicada cerca de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, existe un hábitat estratégico para cerca de 11 jaguares de la zona.

Allí se han avistado en cámaras 'trampa' cerca de tres generaciones de los grandes felinos. Es allí, en la finca San Isidro, donde opera Agroinversiones Ipacarai, una empresa dedicada a la palma de aceite y la ganadería regenerativa, en donde un grupo de protectores del felino estableció un centro de operaciones para monitorear a los jaguares, proteger su hábitat y adecuar un territorio para que los investigadores adelanten estudios de biodiversidad.

Entre otros, se detectaron a Jessy, 'la reina'; Luka, que era el macho dominante y fue asesinado. También están Balám, Eireté, Princesa Yuma y Onca, además de Yarima, El Rey Opón y Pipatón, el actual rey de la manada, y Magdalena, la más joven de la manada. Estos son algunos de los ejemplares que fueron avistados en el caño La Vizcaína, fuente de agua que alimenta la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja.

Gustavo Gutiérrez, líder de investigación de monitoreo de Ipacarai y protector de jaguares, aseguró que la mayor cantidad de avistamientos de jaguares se produce en horas nocturnas.

'Hemos visto movimientos luego de las 6:00 o 7:00 p. m. y se extienden hasta las 4:00 a. m. ', aseguró. Gutiérrez atribuyó la actividad nocturna de los felinos a que 'el animal entendió la dinámica de los horarios de trabajo en las plantaciones de palma. El animal respeta el espacio de trabajo en horario diurno y nosotros le respetamos el suyo durante las noches'.

Conscientes de esta dinámica, un equipo periodístico llegó hasta la finca San Isidro para seguirle las huellas al jaguar, conocer su modo de vida nocturno y comprender los desafíos que tiene que afrontar para sobrevivir. El recorrido arrancó desde Bucaramanga hacia las 5:30 p. m. del pasado 22 de abril. Luego de cerca de dos horas de viaje, periodista y realizador audiovisual llegaron hasta el territorio del jaguar.

Antes de emprender la travesía, llegaron al Ipacarai Casa Jaguar Ecolodge, un sitio de estadía para los amantes de la naturaleza en cuyos muros hay fotografías y obras artísticas que hacen homenaje a los jaguares que se pasean entre las palmas y el bosque. Desde allí arrancó el recorrido en camioneta en medio del barro y la oscuridad.

Armados con cámaras, linternas y botas, además de información previa de los lugares por los que se habían registrado avistamientos, avanzaron cerca de 10 minutos entre plantaciones de palma. Allí descendieron y se fueron tras las huellas del jaguar. Entre terreno fangoso, hierba e inmensas palmas, y con la sinfonía de sonidos de ranas y mosquitos, caminaron atentos a observar alguna pista que les advirtiera de la presencia de alguno de los felinos.

Entre tanto, Gustavo Gutiérrez, guía de la travesía, manifestó que 'los registros de las cámaras 'trampa' nos mostraron que por aquí se han visto varios jaguares. Hay huellas e imágenes de su presencia'. Mientras la caminata entre la oscuridad generaba zozobra y misterio, las luces de las linternas alumbraban en todas direcciones, esperando encontrar el brillo de algunos ojos, las marcas en el barro o la presencia de algún animal silvestre.

De repente, entre uno de los caños algo se movió y la luz alumbró directamente. Sin embargo, no se trataba del felino que se esperaba encontrar: era una babilla que permanecía en las aguas a la espera de una presa para convertirla en su cena.

En el camino se cruzaron con búfalos usados para cargar el fruto de la palma, una tamandúa en la copa de una de estas plantas oleaginosas y varias ranas que disfrutaban de un baño en las charcas formadas por la lluvia. Muy cerca de un puente de madera, por el que atraviesa un caño, una marca fresca en el barro llamó la atención del guía de la expedición.

En el terreno se plasmó una almohadilla de forma triangular y cuatro óvalos más pequeños que la rodeaban. Sin embargo, no había marcas de uñas o garras.

'Es una huella muy fresca de jaguar. Es un animal muy grande. Probablemente puede ser de hoy. Lo podemos inferir porque hay una marca del carro que recoge el fruto de la palma (que termina su turno en la tarde) y sobre ella está una pisada de jaguar', exclamó el guía y director de conservación de Ipacarai





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