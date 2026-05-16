La LUTÚPA POR EL METRO DE BOGOTÁ: AVANZOS Y ENCUENTROS EN LA PRIMERA LÍNEA

La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá representa un avance en movilidad urbana, ya que se trata de un proyecto esperado desde hace varios años. La ejecución de la obra supera ya el 80 % y se están realizando pruebas con los primeros vagones del metro en la capital. La arqueóloga responsable de preservar los objetos encontrados durante la excavación ha explicado que los arqueólogos realizan monitoreo y cuidado durante los procesos de excavación. Existen varios objetos importantes encontrados durante la excavación, entre ellos fragmentos de piezas que serán restaurados y un patio talleres con capacidad para 60 trenes. La Línea 1 conectará con el sur y el norte en tan solo 27 minutos, a una velocidad media de 43 km/h.

La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá representa un avance en movilidad urbana, ya que representa un proyecto esperado desde hace varios años en la capital.

La ejecución de la obra supera ya el 80 % y se están realizando pruebas con los primeros vagones del metro en la capital. La arqueóloga responsable de preservar los objetos encontrados durante la excavación ha explicado que los arqueólogos realizan monitoreo y cuidado durante los procesos de excavación. Existen varios objetos importantes encontrados durante la excavación, entre ellos fragmentos de piezas que serán restaurados y un patio taller con capacidad para 60 trenes.

La Línea 1 conectará con el sur y el norte en tan solo 27 minutos, a una velocidad media de 43 km/h. Ciudades de la Primera Línea del Metro de Bogotá son Av. Villavicencio / Carrera 86b - Carrera 86g Av. Primero de Mayo / Calle 42 sur - Calle 42c sur Av. Primero de Mayo / Av. Boyacá - Carrera 72c Av. Primero de Mayo / Glorieta carrera 50 Calle 1 / Carrera 24 - Carrera 24c





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