La máxima goleada en la historia del Mundial se produjo en 1954, cuando Uruguay derrotó a Escocia por 7-0. Otro partido destacado fue el de Hungría vs. El Salvador en 1982, que terminó con un resultado de 10-1.

La máxima goleada en los mundiales de fútbol se sitúa en nueve goles, un récord que data de hace más de 40 años. Aunque las goleadas siguen existiendo, las condiciones deportivas hacen que el juego sea más parejo entre las selecciones que llegan a la competición.

En el Mundial 2026, Alemania logró un resultado excepcional en su estreno, pero no superó el récord de goleadas de la historia del torneo. La máxima goleada en la historia del Mundial se produjo en 1954, cuando Uruguay derrotó a Escocia por 7-0. Otro partido destacado fue el de Hungría vs. El Salvador en 1982, que terminó con un resultado de 10-1.

La Copa de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 se espera que tenga varias goleadas de este tipo, dados los cruces entre naciones. La máxima diferencia en la historia de los mundiales se sitúa en nueve goleadas, un récord que data de hace más de 40 años. Aunque las goleadas siguen existiendo, las condiciones deportivas hacen que el juego sea más parejo entre las selecciones que llegan a la competición.

En el Mundial 2026, Alemania logró un resultado excepcional en su estreno, pero no superó el récord de goleadas de la historia del torneo. La máxima goleada en la historia del Mundial se produjo en 1954, cuando Uruguay derrotó a Escocia por 7-0. Otro partido destacado fue el de Hungría vs. El Salvador en 1982, que terminó con un resultado de 10-1.

La Copa de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 se espera que tenga varias goleadas de este tipo, dados los cruces entre naciones. Aunque Alemania logró un resultado excepcional en el estreno en el Mundial 2026, no superó el récord de goleadas de la historia del torneo. La máxima goleada en la historia del Mundial se produjo en 1954, cuando Uruguay derrotó a Escocia por 7-0.

Otro partido destacado fue el de Hungría vs. El Salvador en 1982, que terminó con un resultado de 10-1





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