La Majestuosidad de la Mansión DeMille y el Adiós de Angelina Jolie a Los Ángeles

Un análisis detallado sobre la propiedad histórica de 1913 diseñada por B. Cooper Corbett y la transición personal de Angelina Jolie tras su proceso de divorcio.

La propiedad, una joya arquitectónica erigida en 1913, representa un testimonio vivo de la era dorada de Hollywood y la opulencia de sus primeros magnates.

Diseñada por el visionario arquitecto B. Cooper Corbett, la residencia se destacó desde sus inicios por el uso innovador del hormigón, un material que en aquel entonces no era común para viviendas residenciales de lujo, lo que le otorgó una durabilidad y una estructura vanguardista para su época. Esta obra maestra fue adquirida en 1916 por el legendario productor y director de cine Cecil B. DeMille, quien no solo veía en ella un hogar, sino un símbolo de estatus, poder y sofisticación artística.

La ambición de DeMille no se detuvo en los límites originales de la parcela, ya que en 1920 expandió significativamente su dominio territorial al adquirir la propiedad vecina, la cual había pertenecido anteriormente a otro coloso del cine mudo, el icónico Charlie Chaplin. Esta fusión de terrenos creó un complejo residencial sin precedentes en la zona, consolidando la influencia de DeMille en el corazón geográfico y creativo de la industria cinematográfica mundial.

En cuanto a sus especificaciones técnicas y dimensiones, la mansión se asienta sobre un terreno impresionante de 8.093 metros cuadrados, ofreciendo una privacidad absoluta y un entorno natural envidiable en medio de la bulliciosa ciudad. El espacio habitable se extiende a lo largo de 1.021,93 metros cuadrados, distribuidos cuidadosamente en seis dormitorios espaciosos y diez baños completos, diseñados para brindar la máxima comodidad y una opulencia que refleja el gusto de los propietarios originales.

Una de las características más codiciadas y extraordinarias de la propiedad son sus vistas panorámicas, que permiten contemplar la majestuosidad de las colinas de Hollywood y la silueta del Observatorio Griffith, proporcionando un escenario visual que inspira creatividad y reflexión constante. La familia DeMille mantuvo la propiedad bajo su custodia y cuidado durante varias décadas, conservando el legado arquitectónico y la mística del lugar hasta finales de la década de 1980, momento en el cual la residencia comenzó a transitar hacia nuevas etapas de propiedad, según han reportado fuentes especializadas como el Wall Street Journal.

Paralelamente a esta historia de piedra, hormigón y gloria cinematográfica, surge la narrativa contemporánea de Angelina Jolie, quien ha estado vinculada a movimientos inmobiliarios significativos en la región de Los Ángeles. La venta de propiedades y la reorganización de sus activos coinciden con un hito personal y familiar crucial: el año en que sus hijos gemelos, fruto de su relación con Brad Pitt, alcanzan la mayoría de edad legal.

En diversas declaraciones emitidas durante el año 2024, la reconocida actriz y directora manifestó que, una vez que sus hijos hayan alcanzado la plena madurez, se sentirá finalmente lista y motivada para trasladar su residencia permanentemente al extranjero. Jolie ha señalado con sinceridad que su permanencia en Los Ángeles durante los últimos años estuvo motivada primordialmente por las complejas y agotadoras gestiones relacionadas con su proceso de divorcio y las disputas legales inherentes a la división de bienes y la custodia.

Este deseo de partir marca el cierre de un capítulo personal doloroso y el inicio de una nueva etapa de libertad y exploración personal, lejos del escrutinio constante de la prensa de California y la presión social de la industria. La actriz busca quizás la tranquilidad que solo el anonimato o la distancia geográfica pueden brindar, alejándose de los recuerdos asociados a su vida anterior en la ciudad.

La transición de Jolie, sumada a la historia de la mansión de DeMille, refleja el ciclo eterno de Hollywood: donde las grandes propiedades y las grandes estrellas pasan por etapas de gloria, conflicto y, finalmente, una búsqueda de paz y renovación en nuevos horizontes, dejando atrás el hormigón y el lujo para perseguir una plenitud más espiritual y personal





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