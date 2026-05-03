La Maratón de Cali Consolida su Éxito y se Proyecta Internacionalmente

La segunda edición de la Maratón de Cali superó las expectativas, atrayendo a una gran cantidad de participantes nacionales e internacionales y destacando por las inspiradoras historias de vida de los corredores. El evento se consolida como un pilar del deporte en la ciudad y avanza en su proyección a nivel global.

La segunda edición de la Maratón de Cali se ha consolidado como un evento deportivo de gran envergadura, atrayendo a participantes de diversas nacionalidades y tejiendo un tapiz de historias inspiradoras.

La carrera no solo representa un desafío físico para los atletas, sino también un símbolo de superación personal, resiliencia y celebración de la vida. El alcalde Alejandro Eder ha destacado la exitosa colaboración entre la administración local y los organizadores, subrayando el crecimiento significativo de la maratón en comparación con su edición anterior. Este logro colectivo es un testimonio del entusiasmo y el apoyo de la ciudadanía, que ha respondido con entusiasmo a la convocatoria.

La maratón se ha posicionado rápidamente como uno de los eventos deportivos más importantes de Cali, y se están realizando esfuerzos continuos para expandir su alcance internacional y consolidar a la ciudad como un destino atractivo para eventos deportivos de primer nivel. La experiencia de los participantes ha sido fundamental para el éxito de la maratón. Muchos corredores han elogiado la impecable organización del evento y su notable crecimiento.

Un atleta expresó su satisfacción con la seriedad y el profesionalismo con el que se ha gestionado la maratón, manifestando su deseo de mantener su título en esta edición. Otro corredor compartió su entusiasmo por participar por segunda vez, recordando la experiencia gratificante que tuvo el año pasado. La maratón se ha convertido en una fiesta y una celebración para los participantes y la comunidad en general.

Las historias personales de los corredores han añadido una dimensión emocional al evento, como la de un participante que, tras superar un tratamiento contra el cáncer, celebra una segunda oportunidad en la vida. La maratón se ha convertido en un espacio para la esperanza, la perseverancia y la inspiración. La participación casi se duplicó con respecto al año anterior, lo que demuestra el creciente atractivo del evento tanto a nivel nacional como internacional.

Los organizadores tienen previsto fortalecer la participación internacional en futuras ediciones, consolidando a Cali como un destino de referencia para los amantes del deporte. Más allá de la competencia deportiva, la Maratón de Cali ha servido como plataforma para visibilizar diversas problemáticas sociales y promover la solidaridad. En un contexto nacional marcado por la violencia y la inseguridad, la maratón se ha convertido en un símbolo de esperanza y un llamado a la paz.

La seguridad de los corredores y la comunidad ha sido una prioridad para las autoridades, que han extremado los controles en las vías entre Valle del Cauca y Cauca para prevenir acciones terroristas.

Paralelamente, se han presentado otros acontecimientos en el país que requieren atención, como la necesidad de cesar las acciones criminales contra líderes sociales para reanudar los diálogos de paz, la preocupante situación de los secuestrados en Buenaventura, la polémica en torno a la aparición de Emilio Tapia en el Festival Vallenato, el grave caso de maltrato animal en Palmira, la captura de un hombre buscado por Interpol en Tuluá, la crisis económica en la frontera con Ecuador, las demandas de las madres de niños con discapacidad por un trato digno en el sistema de salud de la Policía y el debate sobre un caso de homicidio en un rodaje en Bogotá.

Estos eventos, aunque distintos, reflejan la complejidad y los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad. La Maratón de Cali, en su esencia, representa un esfuerzo por construir un futuro mejor, basado en el deporte, la inclusión y la esperanza





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