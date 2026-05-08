La medicina estética como profesión atractiva en Colombia

Este auge ha impulsado a médicos generales, especialistas e incluso odontólogos a formarse en este campo, que hoy se posiciona como una alternativa profesional altamente atractiva. Colombia, además, se ha convertido en un referente internacional en medicina estética, no solo por la calidad de sus profesionales, sino también por el desarrollo de técnicas innovadoras.

Cada vez más profesionales de la salud están tomando la decisión de especializarse en medicina estética , debido a la creciente demanda de estos procedimientos y las ventajas en términos de rentabilidad, tiempo de formación e inversión frente a otras especialidades médicas.

Solo en 2024, Colombia registró un crecimiento del 10% en procedimientos estéticos, de los cuales 169.536 fueron tratamientos no quirúrgicos, según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Entre los procedimientos más solicitados destacan la aplicación de toxina botulínica y el ácido hialurónico, técnicas mínimamente invasivas que ofrecen resultados visibles en corto tiempo y con menores riesgos para los pacientes





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