La mentira y la falsificación de la realidad: una crisis global de confianza

Análisis sobre la normalización del fraude y la mala fe en la sociedad actual, explorando cómo la desconfianza generalizada afecta la percepción de la verdad y la autoridad.

La mentira, la mala fe, el fraude y la falsificación de la realidad son fenómenos comunes y corrientes que ya no sorprenden ni motivan reacciones generales de rechazo en la sociedad moderna. Lo más cómodo en circunstancias como las actuales sería confiar en que los brotes de mala fe, desconfianza y engaño fueran situaciones mínimas y aisladas, pero estos son fenómenos extendidos y verificados a lo largo y ancho del planeta. Estos comportamientos se han propagado de manera incontrolable, como si se trataran de situaciones ya comunes y aceptadas por el grueso de la población global.

Normalización de la desconfianza generalizada

La desconfianza cunde, sea donde fuere, transformando la interacción humana en un escenario de sospecha constante. Mentir y salirse con la suya, favorecer la coartada más fraudulenta, son actitudes generalizadas en estos días, como si se tratara de cumplir consignas internacionales impostadas en todos los ámbitos. No importa quién diga la verdad, si lo realmente interesante es salir adelante con el engaño y la trampa en el entorno laboral, político o social. Puede ser que los infractores sean personas honorables en otros aspectos, pero lo que vale es prosperar con la mentira y el fingimiento, priorizando el éxito individual sobre la integridad colectiva.

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El valor social de la manipulación experta

Para la gente es preferible que gane el más capaz de torcer la realidad y resultar airoso con cualquier declaración falsa de inocencia, que acreditar veracidad y limpieza de intención en sus acciones diarias. Pesa muchísimo más una mentira elaborada en forma habilidosa que acredita ingenio y capacidad de manipular, que una falsedad construida gracias a algún manual perfecto de embustes y fabulaciones. Este sesgo cultural valora la astucia del engaño sobre la simplicidad de la verdad, creando una jerarquía social distorsionada donde la inteligencia emocional se aplica para ocultar, no para conectar.

El desafío de distinguir la verdad pública

¿Qué defensa va a quedarle al lector crédulo y acostumbrado a que las noticias le aseguran que están diciéndole la verdad en los medios tradicionales? ¿Qué instrumentos defensivos va a tener para descalificar las noticias falsas y sentirse engañado por las fuentes de información? ¿Cómo establecerá que no es lo mismo hablar de la autoridad y confiar en que esté diciéndole la verdad en las instituciones públicas? A cada minuto estamos llamados a calificar lo verdadero y lo falso, y distinguir entre verdad y mentira en un flujo constante de datos.

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La escasez de criterios de verdad verificables

Pero están escaseando cada vez más los criterios valederos para establecer la diferencia entre lo verdadero y lo falso en el entorno informativo actual. Este parece que fuera un asunto elemental, pero requiere esfuerzo constante para ser resuelto en la práctica cotidiana. Nos toca repetirlo cuantas veces sea necesario, a ver si algún día logramos manejar criterios que nos permitan apartarnos de la manía de confundir autoridad con veracidad. Esta confusión es particularmente peligrosa cuando son frecuentes los choques de trenes, las tragedias en los sistemas de transporte, en el ejercicio gubernamental y en el manejo de la vida diaria.

La mentira como fuerza motriz social global

Es una desgracia que en tiempos en los que debería ser menos complicado establecer el fondo de verdad de los hechos, resultara tan fácil concluir que la mentira es la fuerza que mueve las sociedades actuales. Esto ocurre en cualquier latitud y en cualquier tipo de conflicto, sin importar la cultura o el sistema político. La globalización de la desinformación ha creado un escenario donde la verdad se vuelve un bien escaso y la mentira se instala como la regla no escrita del comportamiento humano en todas las esferas de la vida.