La ópera 'El último sueño de Frida y Diego' se inspira en la relación turbulenta y apasionada de Frida Kahlo y Diego Rivera. La obra llegará a Colombia el sábado 30 de mayo de 2026 en transmisión en vivo desde la Metropolitan Opera de Nueva York.

La Metropolitan Opera transmitirá en vivo 'El último sueño de Frida y Diego', una ópera en español inspirada en el Día de los Muertos, el amor y la despedida de dos íconos del arte latinoamericano .

La obra, de Gabriela Lena Frank y Nilo Cruz, revive la relación turbulenta y apasionada de Frida Kahlo y Diego Rivera. La ópera llegará a Colombia el sábado 30 de mayo de 2026, a las 12:00 p.m., en transmisión en vivo desde la Metropolitan Opera de Nueva York, como parte de la temporada Live in HD. La función podrá verse exclusivamente en salas seleccionadas de Cine Colombia en Bogotá, Cali y Medellín.

Inspirada libremente en el mito de Orfeo y Eurídice, esta ópera invierte el viaje clásico hacia el inframundo: aquí es Frida quien sale de la muerte para encontrarse con Diego, ese hombre que en su vida pudo ser protector y también devorador. En escena, ambos vuelven a habitar la intensidad de su vínculo, con sus pasiones, fracturas y despedidas pendientes. La puesta en escena combina realismo mágico, música contemporánea y elementos de la cultura mexicana.

No se trata solo de contar una historia de amor, sino de entrar en el universo simbólico de dos artistas que hicieron de su vida una materia ardiente para la pintura, la política, el cuerpo y la memoria. La producción, cantada en español, se inspira en las pinturas de Frida y Diego e incorpora títeres y vestuario elaborados por artesanos mexicanos.

Tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos, con un intermedio que incluirá contenido exclusivo detrás de escena y entrevistas con el elenco. La ópera tuvo su estreno mundial en 2022 y ahora llega a la Metropolitan Opera como cierre de la temporada Live in HD.

En Colombia, las funciones estarán disponibles en Bogotá, en los multiplex Andino, Avenida Chile, Unicentro, Gran Estación y Lúmina; en Cali, en Unicali y Chipichape; y en Medellín, en Santafé y Viva Envigado. La boletería ya se encuentra disponible en las taquillas de los teatros programados y en el portal de Cine Colombia





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