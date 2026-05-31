La MOE recuerda que el voto secreto es una garantía democrática tras polémica por divulgación de sufragios de altos funcionarios

Tras la divulgación pública de sus votos por parte del presidente Gustavo Petro y el ministro Armando Benedetti, la Misión de Observación Electoral (MOE) reiteró la importancia del voto secreto como garantía de libertad y seguridad para los electores, señalando que su rol se limita a la observación y no a calificar posibles participaciones en política.

La Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunció respecto a la polémica generada por la divulgación pública de sus votos por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti .

A través de su directora, Alejandra Barrios, la entidad recordó la importancia del voto secreto como una de las principales garantías democráticas para los ciudadanos. Barrios explicó que en Colombia existe un amplio ejercicio logístico destinado a garantizar que cada persona pueda emitir su sufragio de manera secreta, con el objetivo de proteger la libertad y seguridad de los electores.

Insistió en que el voto secreto permite que cada individuo tome una decisión libre, sin presiones externas y en condiciones que resguarden su autonomía. La directiva señaló que el secreto del voto constituye una garantía de seguridad para la ciudadanía y por ello la MOE hace un llamado permanente a que los votantes mantengan en reserva su decisión electoral, ya que esa práctica fortalece la libertad individual en las urnas.

Asimismo, aclaró que no compete a la Misión determinar si los hechos conocidos constituyen o no participación en política, una valoración que debe ser realizada por las autoridades competentes y los organismos de control, como la Procuraduría. Barrios enfatizó que la función de la MOE se centra en la observación electoral y en la promoción de garantías para los ciudadanos.

Paralelamente, el procurador Gregorio Eljach también se pronunció sobre la controversia, afirmando que la publicación del voto podría generar debates de índole legal y ética, pero corresponderá a las autoridades competentes definir si se configuran conductas irregulares. La discusión pública sobre la divulgación del sufragio por parte de altos funcionarios reactivó el debate en torno a las normas de participación política y las responsabilidades de los servidores públicos durante los procesos electorales, poniendo en el centro de la conversación la necesidad de preservar la integridad y la confidencialidad del acto de votar como pilares de la democracia





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