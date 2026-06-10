La NASA avanza en los preparativos para el vuelo de prueba de Artemis III

La misión Artemis III es una de las misiones tripuladas más complejas de la historia reciente y requiere la coordinación más impresionante de lanzamientos de cohetes de carga pesada de la historia. La NASA y sus socios están trabajando juntos para hacer posible el regreso de la humanidad a la Luna y avanzar en las tecnologías que algún día nos llevarán más adentro del sistema solar.

La NASA y sus socios están avanzando en los preparativos para el vuelo de prueba de la misión Artemis III. Esta misión, que se llevará a cabo en 2027, incluirá una serie de pruebas exigentes cerca de la Tierra que son esenciales para la misión.

La tripulación de la misión se entrenará de inmediato en los sistemas de la nave espacial Orion y colaborará en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje humano. La misión también incluirá una espectacular campaña de múltiples lanzamientos de los cohetes más potentes del mundo y pondrá a prueba el equipamiento integrado entre los sistemas de la nave espacial y los módulos de aterrizaje lunar.

Durante el evento, la NASA ofreció actualizaciones de la agencia y de sus socios comerciales, así como detalles sobre las operaciones previstas para Artemis III, las cuales respaldarán una mayor cadencia de misiones, aumentarán la producción e impulsarán mejoras en la cadena de suministro del programa Artemis





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