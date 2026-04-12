La NASA celebra el éxito de Artemis II y destaca la labor crucial de los equipos técnicos

La NASA resalta el éxito de la misión Artemis II, destacando el retorno de astronautas a la Luna por primera vez en décadas y enfatizando el papel fundamental de los equipos técnicos. Se detallan los salarios de los astronautas y se mencionan los próximos desafíos.

Responsables de la NASA resaltaron este viernes la fundamental labor de los equipos técnicos tras el exitoso desempeño de la misión Artemis II, enfatizando que “el progreso hacia la Luna continúa” a pesar de que “los desafíos que se avecinan serán aún mayores”.

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Artemis II concluyó el viernes una misión de diez días, iniciada desde Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna sin realizar un alunizaje, lo que significó el retorno de astronautas a sus proximidades por primera vez desde 1972, marcando un hito en la era posterior al programa Apolo.<\/p>

Después de la vuelta de la cápsula con los cuatro astronautas, el administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya, puso de relieve en una conferencia de prensa en el Johnson Space Center, en Houston, la crucial contribución de los equipos que hicieron posible la misión. “Mañana escucharán a los astronautas, pero esta noche es para el equipo que construyó la máquina en la que viajaron”, afirmó, en un reconocimiento a la dedicación de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y al personal de recuperación que colaboraron en el proyecto.<\/p>

Kshatriya argumentó que “el camino hacia la superficie lunar sigue abierto” gracias a este avance y que “la tarea que queda por delante es mayor que la que ya hemos completado”.<\/p>

Por otro lado, la responsable del programa Artemis, Lori Glaze, celebró el retorno seguro de la tripulación y destacó que la misión representa el comienzo de una nueva fase, anticipando que los astronautas retornarían a Houston este sábado.<\/p>

Uno de los temas que frecuentemente suscita interés público es la compensación económica de los astronautas, quienes deben afrontar numerosas pruebas y son enviados al espacio exterior, enfrentándose a los riesgos inherentes, incluida la posibilidad de perder la vida. Según información proporcionada por la NASA, los astronautas perciben aproximadamente 150.000 dólares anuales, una cifra que aplica a los ciudadanos estadounidenses participantes en la misión (Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch).<\/p>

En cuanto al astronauta canadiense Jeremy Hansen, se estima que sus ingresos anuales oscilan entre 110.000 y 120.000 euros, aunque la cifra exacta no ha sido divulgada públicamente, ya que la responsabilidad del pago recae en la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Es importante señalar que, además de sus salarios, Wiseman, Glover, Koch y Hansen cuentan con la cobertura de otros gastos, incluyendo transporte, alojamiento y alimentación. Este apoyo integral es fundamental para facilitar su participación en las misiones espaciales y garantizar su bienestar.<\/p>

La misión Artemis II, con su éxito, no solo representa un paso significativo en la exploración espacial, sino que también subraya la importancia de la colaboración internacional y el compromiso de las agencias espaciales por ampliar los límites del conocimiento humano y expandir la presencia de la humanidad en el cosmos. El esfuerzo colectivo de ingenieros, técnicos y científicos de diversas nacionalidades demuestra la capacidad de la humanidad para unirse en pos de metas ambiciosas.<\/p>

La NASA, con sus misiones Artemis, busca establecer una presencia sostenible en la Luna como preludio para futuras misiones tripuladas a Marte, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial que promete revolucionar nuestra comprensión del universo y abrir nuevas fronteras para la innovación tecnológica y científica.<\/p>





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