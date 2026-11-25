La corona 75 de Miss Universo, diseñada por George Wittels con 3.150 diamantes, se entrega en Puerto Rico con un valor estimado de 5 millones.

La nueva corona de la edición 75 del certamen Miss Universo será entregada este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. La pieza, elaborada en oro blanco de 18 quilates y engastada con 3.150 diamantes, tiene un valor estimado cercano a los 5 millones de dólares. Esta joya reemplazará a la creada anteriormente para la actual titular Fátima Bosch.

La Organización Miss Universo no ha revelado un precio oficial para la joya, por lo que la cifra de 5 millones de dólares proviene de estimaciones del sector joyero. Este cálculo se basa en el valor similar de la corona anterior utilizada por Fátima Bosch, creada por la casa filipina Jewelmer. El costo real depende de factores no divulgados como la calidad exacta de las piedras y la complejidad artesanal.

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Detalles Técnicos de la Joya

El diseño lleva el nombre "El Resplandor del Legado Eterno" y fue creado por el orfebre venezolano George Wittels en colaboración con la casa parisina Maison d'OR. La estructura combina el oro blanco con 3.150 diamantes de talla brillante distribuidos uniformemente. La pieza incluye el número 75 y líneas ascendentes que simbolizan la evolución de la mujer.

Tres diamantes principales estructuran el significado de la corona. La gema izquierda honra el pasado y las pioneras, mientras que la derecha representa el presente y a las líderes actuales. El diamante central, el más grande, mira al futuro y a las nuevas generaciones. El logo de estrella de la organización se sitúa sobre la piedra central.

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George Wittels y el Contexto Histórico

George Wittels se convierte en el primer diseñador latinoamericano en crear la corona oficial para una edición aniversario. Este es el decimocuarto diseño de corona en la historia del concurso. La joya sustituye a "Lumière de l'Infinito", creada por Jewelmer. La presentación oficial tuvo lugar en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan.

Ronald Day, CEO de la Organización Miss Universo, declaró que la pieza es un tributo a la historia del certamen. Destacó el impacto global de las mujeres que han portado el título. También mencionó el papel de las futuras portadoras en la continuidad del legado institucional a lo largo de las décadas.

Transición de Poder en Puerto Rico

La coronación tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo. Fátima Bosch, la mexicana actual, entregará la corona a su sucesora ante 116 candidatas internacionales. Entre ellas se destaca María Alejandra López, una colombiana nacida en Pereira. El evento marca el fin de la administración de Fátima Bosch.

La joya ya se ha posicionado como una de las más comentadas por su diseño y cantidad de diamantes. La incógnita sobre su precio exacto sigue sin respuesta oficial de la organización. La entrega en Puerto Rico confirma el estatus de la pieza en la historia moderna de Miss Universo.