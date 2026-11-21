El organismo internacional advierte que solo el 5% de los colombianos paga este tributo y propone reducir umbrales para aumentar el recaudo y la progresividad del sistema.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) publicó su Estudio Económico de Colombia 2026, un documento que analiza el panorama fiscal nacional y concluye que el sistema actual es insuficiente para generar ingresos públicos sostenibles. La organización internacional identifica como una de las principales debilidades del modelo tributario colombiano la baja recaudación derivada del impuesto de renta de las personas naturales, señalando la necesidad urgente de ajustar los parámetros de ingreso y exención.

Crisis fiscal y dependencia tributaria en Colombia

El informe destaca que la contribución de este tributo específico representa únicamente el 1,6% del producto interno bruto (PIB) del país, una cifra considerada muy baja en comparación con estándares internacionales. Además, este porcentaje equivale apenas al 7,3% del recaudo tributario total, lo que evidencia una dependencia excesiva de otras fuentes de financiación que no logran cubrir las necesidades de gasto público de manera eficiente y equitativa.

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La situación se agrava al observar la distribución de la carga fiscal entre la población. Según los datos presentados, cerca del 5% de los colombianos son los únicos responsables de pagar este impuesto, mientras que un trabajador con el salario promedio se encuentra completamente exento de esta obligación. Esta concentración de la carga en una minoría de la población indica que el sistema no está logrando su objetivo de financiamiento colectivo ni de redistribución de la riqueza de manera adecuada.

La OCDE atribuye esta baja participación a los elevados umbrales de entrada que determinan quiénes deben declarar, sumado a las numerosas exenciones y deducciones que reducen drásticamente la base gravable efectiva. La organización advierte que estos límites actuales impiden que una mayor porción de la economía contribuya al bienestar común, perpetuando un sistema que deja fuera a la mayoría de los trabajadores formales.

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Propuesta de reducción de umbrales y ajustes tarifarios

Una de las recomendaciones centrales del informe consiste en disminuir progresivamente los niveles de ingreso a partir de los cuales una persona debe presentar declaración y comienza a pagar el impuesto de renta. Actualmente, la obligación de declarar aplica desde ingresos brutos cercanos a 3,7 veces el salario mediano, mientras que el tramo con tarifa de 0% llega hasta aproximadamente 2,9 veces el salario mediano en términos de renta gravable, niveles que la OCDE considera superiores a los observados en la mayoría de los países miembros y en varios pares regionales.

Para facilitar el ingreso al sistema tributario sin desincentivar la formalidad laboral, la organización propone reducir la tarifa de entrada, que actualmente se encuentra en el 19%. Esta medida busca que la transición hacia la contribución sea menos abrupta para los nuevos contribuyentes, permitiendo que el Estado amplíe la base de recaudo gradualmente. La estrategia intenta equilibrar la necesidad de financiación pública con la capacidad económica de los hogares y los incentivos para que los trabajadores permanezcan en la formalidad.

Además, se recomienda disminuir las deducciones y gastos tributarios que están mal focalizados, especialmente aquellos relacionados con exenciones pensionales y tratamientos preferenciales a las ganancias ocasionales, los cuales benefician principalmente a personas de mayores ingresos. El documento resume esta orientación al señalar que una reforma debería ampliar la base gravable y, al mismo tiempo, mejorar los incentivos a la formalización, asegurando que el esquema resulte más progresivo y justo.

Análisis del proyecto de Ley de Rescate Económico

El estudio también revisa el proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado al Congreso en octubre de 2026, que incluye medidas orientadas a ampliar la base del impuesto de renta de personas naturales. Entre las propuestas gubernamentales está la reducción del umbral de ingresos exentos y la incorporación de una tarifa marginal del 9% para los niveles más bajos de renta gravable, buscando aligerar la carga fiscal inicial.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno citadas por la OCDE, el límite a partir del cual se comenzaría a pagar este impuesto pasaría de ingresos brutos mensuales superiores a 5,1 veces el salario mínimo de 2026 a aproximadamente 2,9 veces, dependiendo de las deducciones y exenciones aplicables. Sin embargo, el alcance de ese cambio debe observarse frente a la distribución de los ingresos laborales, ya que no necesariamente garantizará una amplia participación ciudadana.

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Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) incluidos en el estudio indican que solamente el 8,5% de los asalariados percibía ingresos superiores a tres salarios mínimos en 2025. Según la OCDE, esto sugiere que el nuevo umbral afectaría principalmente a trabajadores ubicados en la parte alta de la distribución salarial, lo que limita significativamente el potencial de ampliación de la base contributiva si no se acompaña de otras reformas estructurales.

Enfrentamiento a la evasión y la informalidad

La ampliación de la base de contribuyentes es solo una parte de la transformación que plantea la organización, la cual también advierte que las deducciones y los tratamientos preferenciales hacen que las tarifas efectivas sean inferiores a las tarifas nominales, especialmente entre personas de ingresos altos. Por eso, recomienda revisar esos beneficios y fortalecer los controles para reducir la planeación tributaria agresiva, asegurando que quienes más pueden pagar lo hagan de manera efectiva.

Otro de los puntos críticos señalados en el informe es la evasión fiscal. El estudio recoge estimaciones de investigaciones según las cuales la evasión del impuesto de renta de personas naturales podría representar cerca del 30% del recaudo potencial. Ante esta magnitud de pérdida de ingresos, la OCDE propone avanzar hacia una declaración universal y obligatoria, incluso cuando la persona no tenga impuesto a cargo, con formularios digitales prediligenciados y mayor reporte de información por terceros.

La propuesta incluye, además, establecer contribuciones progresivas a la seguridad social según los ingresos laborales, con el propósito de evitar que las obligaciones asociadas al empleo formal representen una barrera para los trabajadores de menores ingresos. La informalidad también aparece como un obstáculo estructural para ampliar de manera sostenible los ingresos tributarios, requiriendo políticas integrales que no solo ajusten números, sino que transformen la relación entre el Estado y los contribuyentes.